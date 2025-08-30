30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Melconian pronosticó que el dólar subirá tras las elecciones legislativas: "El tipo de cambio no es libre"

El economista marcó "tres errores" del Gobierno y considera que la divisa norteamericana sufrirá cambios independientemente del resultado electoral, aunque alertó: "Si le va mal al oficialismo, es un problema".

Por
Carlos Melconian anticipa una suba en la cotización del dolar post octubre. 

Carlos Melconian anticipa una suba en la cotización del dolar post octubre. 

El economista Carlos Melconian alertó este sábado que la cotización del dólar oficial subirá después de las elecciones legislativas nacionales de octubre. "El tipo de cambio no es libre", señaló, previo a marcar "tres errores" cometidos por el Gobierno que impactarán en la política económica.

La venta de autos 0km cayó un 13% en agosto. 
Te puede interesar:

Por la volatilidad del dólar, la venta de autos 0km cayó un 13% en agosto

Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este. La pregunta es si ese desliz puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante. No te podés quedar con que haya inflación de un dígito en el segundo año de mandato”, afirmó el ex titular del Banco Nación,

En el mismo sentido, y en referencia a los comicios de octubre, fue tajante al advertir que "si al oficialismo le va mal, es preocupante". "Habrá que ver cómo pega todo esto. La prueba de si van a poder reelegir parece que va a ser la elección de medio término”, analizó en una entrevista por radio Milenium.

dolar blue billetes divisas dolares

Según el economista, la situación cambiaria actual es insostenible. “Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Creen -desde el Gobierno- que el de enfrente es gil, diciendo que no intervienen. Este tipo de cambio no es libre”, disparó.

Para Meloconian, la administración libertaria cometió "tres errores" durante su gestión de gobierno: el fuerte ajuste en áreas sensibles, la salida apresurada del cepo y la baja "demasiado rápida" de la inflación.

La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan. ¿Querés dar la idea de mano dura? Podés darla, pero acá tenés dos mangos”, explicó en referencia al primer punto mencionado.

En lo que respecta a la liberación parcial del cepo cuestionó: "En julio los argentinos compraron US$5432 millones. No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1300”, cuestionó.

Finalmente, el economista habló sobre el tema inflacionario, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el problema de un diagnóstico oficial. “El tercer error fue bajarla demasiado rápido. El país está caro en dólares, es más barato viajar al exterior. Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas. El 1 de enero hay que buscar nuevo financiamiento y bajar genuinamente el riesgo país”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

La comunicación A 8311 modifica las reglas de operación en el mercado cambiario. 

"Imprevisibilidad total": malestar en los bancos por las nuevas regulaciones del BCRA

Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

El dólar oficial cayó 1,45% en el mes. 

El dólar borró toda la baja de ayer y cerró la semana cerca de los $1.400

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar bajó $15 y continúa su tendencia bajista tras la exitosa licitación del Gobierno

El dólar oficial se mantiene en una tensa calma.

El dólar tuvo una leve baja a la espera de una licitación clave

Rating Cero

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución.

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

El cliente es una película de 1994 con una super trama llena de intriga y suspenso que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

De qué se trata El cliente, la película cargada de suspenso que es de lo mejor de Netflix

El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno.
play

Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: Conocé las últimas noticias

Se casa Taylor Swift: cómo se conocieron con Travis Kelce y cuál es la canción que le dedicó

últimas noticias

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

Hace 9 minutos
Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Francos negó que el alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

Hace 10 minutos
San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en un clásico caliente en el Nuevo Gasómetro

Hace 21 minutos
La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución.

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

Hace 23 minutos
Famosos y outsiders: todos pueden ser candidatos.

Elecciones 2025: cuál es la estrategia detrás de la construcción de los candidatos políticos

Hace 53 minutos