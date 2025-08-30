Melconian pronosticó que el dólar subirá tras las elecciones legislativas: "El tipo de cambio no es libre"

El economista marcó "tres errores" del Gobierno y considera que la divisa norteamericana sufrirá cambios independientemente del resultado electoral, aunque alertó: "Si le va mal al oficialismo, es un problema".

El economista Carlos Melconian alertó este sábado que la cotización del dólar oficial subirá después de las elecciones legislativas nacionales de octubre. " El tipo de cambio no es libre" , señaló, previo a marcar "tres errores" cometidos por el Gobierno que impactarán en la política económica.

“ Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este. La pregunta es si ese desliz puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante . No te podés quedar con que haya inflación de un dígito en el segundo año de mandato”, afirmó el ex titular del Banco Nación,

En el mismo sentido, y en referencia a los comicios de octubre, fue tajante al advertir que " si al oficialismo le va mal, es preocupante" . "Habrá que ver cómo pega todo esto. La prueba de si van a poder reelegir parece que va a ser la elección de medio término”, analizó en una entrevista por radio Milenium.

Según el economista, la situación cambiaria actual es insostenible. “ Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema . Creen -desde el Gobierno- que el de enfrente es gil, diciendo que no intervienen. Este tipo de cambio no es libre ”, disparó.

Para Meloconian, la administración libertaria cometió "tres errores" durante su gestión de gobierno: el fuerte ajuste en áreas sensibles, la salida apresurada del cepo y la baja "demasiado rápida" de la inflación.

“La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan. ¿Querés dar la idea de mano dura? Podés darla, pero acá tenés dos mangos”, explicó en referencia al primer punto mencionado.

En lo que respecta a la liberación parcial del cepo cuestionó: "En julio los argentinos compraron US$5432 millones. No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1300”, cuestionó.

Finalmente, el economista habló sobre el tema inflacionario, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el problema de un diagnóstico oficial. “El tercer error fue bajarla demasiado rápido. El país está caro en dólares, es más barato viajar al exterior. Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas. El 1 de enero hay que buscar nuevo financiamiento y bajar genuinamente el riesgo país”, concluyó.