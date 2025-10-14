Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day La productora cinematográfica sorprendió a los fans luego de adelantar uno de los detalles más importantes sobre su próxima película.







Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel. Redes sociales

La productora Marvel Studios confirmó que Spider-Man: Brand New Day estará conectada directamente con la segunda temporada de Daredevil: Born Again, algo que llenó de expectativa a los fanáticos de las series y las películas de estos personajes, además de que ambas llegarán en un lapso de cuatro meses en 2026.

En diálogo con el portal de noticias Entertainment Weekly, fue Brad Winderbaum, el Jefe de Streaming, Televisión y Animación de Marvel, quien se encargó de confirmar la noticia. Al ser consultado por la posibilidad de un futuro encuentro de estos personajes, confesó: "Nos estamos comunicando mucho con el equipo de Spider-Man: Brand New Day para asegurarnos de que haya coherencia. No queremos revelar nada, pero existen en el mismo mundo y es importante".

Pero eso no fue lo único, sino que continuó: "Compartimos un universo, pero diría que los cómics de Daredevil y Punisher representan un tono y una idea de Nueva York diferentes a los de Spider-Man, pero ambos existen en el mismo universo. Es similar. Todo encaja y se sienten los impactos, pero podemos contar historias diferentes". Con todo esto, dejó bien en claro que los fans hacen bien en ilusionarse con una posible colaboración.

Spider-Man Spiderman Tom Holland Daredevil Kingpin Wilson Fisk Marvel Las teorías apuntan a que Daredevil estará en Spider-Man: Brand New Day. Redes sociales

Hasta el momento, las únicas novedades confirmadas para la segunda temporada de Daredevil: Born Again son las vueltas de Krysten Ritter como Jessica Jones y Royce Johnson como Brett Mahoney. Por el lado de Spider-Man: Brand New Day, las principales sorpresas son Jon Bernthal como Punisher, Mark Ruffalo como Hulk y Sadie Sink y Tramell Tillman con roles desconocidos.

