Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La productora cinematográfica sorprendió a los fans luego de adelantar uno de los detalles más importantes sobre su próxima película.

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.
Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

En diálogo con el portal de noticias Entertainment Weekly, fue Brad Winderbaum, el Jefe de Streaming, Televisión y Animación de Marvel, quien se encargó de confirmar la noticia. Al ser consultado por la posibilidad de un futuro encuentro de estos personajes, confesó: "Nos estamos comunicando mucho con el equipo de Spider-Man: Brand New Day para asegurarnos de que haya coherencia. No queremos revelar nada, pero existen en el mismo mundo y es importante".

Pero eso no fue lo único, sino que continuó: "Compartimos un universo, pero diría que los cómics de Daredevil y Punisher representan un tono y una idea de Nueva York diferentes a los de Spider-Man, pero ambos existen en el mismo universo. Es similar. Todo encaja y se sienten los impactos, pero podemos contar historias diferentes". Con todo esto, dejó bien en claro que los fans hacen bien en ilusionarse con una posible colaboración.

Spider-Man Spiderman Tom Holland Daredevil Kingpin Wilson Fisk Marvel
Las teorías apuntan a que Daredevil estará en Spider-Man: Brand New Day.

Las teorías apuntan a que Daredevil estará en Spider-Man: Brand New Day.

Hasta el momento, las únicas novedades confirmadas para la segunda temporada de Daredevil: Born Again son las vueltas de Krysten Ritter como Jessica Jones y Royce Johnson como Brett Mahoney. Por el lado de Spider-Man: Brand New Day, las principales sorpresas son Jon Bernthal como Punisher, Mark Ruffalo como Hulk y Sadie Sink y Tramell Tillman con roles desconocidos.

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió la filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day y se confirmó uno de los regresos más esperados por los fanáticos, ya que será su vuelta luego de 9 años desde su última aparición en una película del UCM.

Zendaya Tom Holland Jacob Batalon Marvel Spiderman Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
