La Justicia Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Diego Santilli La resolución judicial aseguró que la decisión se fundamenta en una imposibilidad material, ya que no puede concretarse sin poner en riesgo la transparencia y la regularidad de los comicios. Por







Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Redes sociales

La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir los 40 mil afiches gigantes con la imagen del candidato Diego Santilli y que estarán en las mesas de votación en los próximos comicios legislativos del 26 de octubre.

Después de que la Justicia le rechazara a LLA la reimpresión de las boletas que llevan la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura al ser imputado por el delito de lavado dinero, el oficialismo buscó una alternativa para que la imagen de Diego Santilli cobre fuerza. La intención era rehacer 40 mil afiches que se colocan en las mesas de votación. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral se los negó.

La resolución fue firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quienes determinaron la negativa al pedido al oficialismo reimprimir los afiches de LLA con la imagen de Santilli, quien ahora es su primer candidato.

Entre sus argumentos más importantes, la Justicia consideró que "aun cuando el pedido —formulado de modo tardío— se limite a la reimpresión de afiches, su cumplimiento resulta materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral".

Este nuevo fallo de la Justicia aseguró que los afiches de las listas completas, junto con las boletas, ya se encuentran listos para su distribución y que la reimpresión de 40 mil nuevos afiches reprogramaría el circuito de entrega "con el consiguiente riesgo de errores, demoras o faltantes y afectación directa de la trazabilidad del material electoral".