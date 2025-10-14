14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Diego Santilli

La resolución judicial aseguró que la decisión se fundamenta en una imposibilidad material, ya que no puede concretarse sin poner en riesgo la transparencia y la regularidad de los comicios.

Por
Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Redes sociales

La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir los 40 mil afiches gigantes con la imagen del candidato Diego Santilli y que estarán en las mesas de votación en los próximos comicios legislativos del 26 de octubre.

A pesar de que Santilli encabezará la lista, la foto de José Luis Espert quedará en la boleta.
Te puede interesar:

Así quedó la nueva lista de diputados de LLA en PBA, con Santilli a la cabeza

Después de que la Justicia le rechazara a LLA la reimpresión de las boletas que llevan la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura al ser imputado por el delito de lavado dinero, el oficialismo buscó una alternativa para que la imagen de Diego Santilli cobre fuerza. La intención era rehacer 40 mil afiches que se colocan en las mesas de votación. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral se los negó.

La resolución fue firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quienes determinaron la negativa al pedido al oficialismo reimprimir los afiches de LLA con la imagen de Santilli, quien ahora es su primer candidato.

Entre sus argumentos más importantes, la Justicia consideró que "aun cuando el pedido —formulado de modo tardío— se limite a la reimpresión de afiches, su cumplimiento resulta materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral".

Este nuevo fallo de la Justicia aseguró que los afiches de las listas completas, junto con las boletas, ya se encuentran listos para su distribución y que la reimpresión de 40 mil nuevos afiches reprogramaría el circuito de entrega "con el consiguiente riesgo de errores, demoras o faltantes y afectación directa de la trazabilidad del material electoral".

"No se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral", resolvió la Cámara Nacional Electoral.

Los jueces recordaron que la provincia de Buenos Aires tiene más de 13 millones de electores y alrededor de 40 mil mesas de votación. "Cualquier alteración de esta magnitud afectaría la integridad del operativo y podría comprometer la correcta realización del comicio", sostuvo la Cámara Nacional Electoral.

Por último, la Justicia dijo que "Desconocer la progresividad y la preclusión de los plazos importaría quebrantar principios esenciales de celeridad, previsibilidad y seguridad jurídica, que son condición de validez de todo acto electoral".

Despacho CNE 9794-2025 - ACTA 11 - NO SE HACE (2)

La Cámara Nacional Electoral le negó a La Liberad Avanza reimprimir unos 40 mil afiches con la imagen del nuevo primer candidato, Diego Santilli.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Referente libertario insultó y le pegó a una mujer que protestaba contra el Gobierno

play

Revés para el Gobierno: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas tras el escándalo por José Luis Espert

play

Para la Fiscalía, es "fácticamente imposible" garantizar las reimpresiones de una nueva BUP

El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para el fin de semana en el AMBA.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias este sábado 11 de octubre

play

El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

últimas noticias

play

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Hace 41 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre

Hace 56 minutos
Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Santilli

Hace 1 hora
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Hace 1 hora
Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Hace 1 hora