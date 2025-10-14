14 de octubre de 2025 Inicio
Patricia Bullrich negó cesión de soberanía tras el acuerdo con Estados Unidos: "Son dos gobiernos amigos que se ayudan mutuamente"

La ministra de Seguridad defendió el entendimiento alcanzado entre Argentina y Estados Unidos y aseguró que “no hay nada a cambio”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este martes que el reciente acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos “no implica ninguna cesión de soberanía”, luego de la reunión que mantuvieron Javier Milei y Donald Trump en Washington.

“Por lo que dice el ministro Caputo, no hay nada a cambio. No somos ingenuos, pero el mundo está dividido en formas de pensar, y esas formas de pensar tienen modelos de actuación”, señaló Bullrich, en declaraciones a C5N tras la cumbre bilateral.

La funcionaria sostuvo que el apoyo de Washington al Gobierno argentino “no es por algo material”, sino por una coincidencia de valores políticos e ideológicos. “Apoyar las ideas que Argentina lleva adelante es apoyar las ideas que levantan los mismos republicanos. Eso es lo más importante y lo que genera un mundo con más oportunidades de progreso para todos. Eso fue lo que repitió Trump durante todo el almuerzo”, detalló.

Bullrich insistió en que el vínculo con la administración republicana se da en un marco de igualdad: “No hay ninguna cesión de soberanía, ni de autonomía ni de nada. Son dos gobiernos amigos que se ayudan mutuamente. A nosotros nos ayudan más porque Estados Unidos está buscando reposicionarse como potencia en el mundo. Venían más caídos y Trump lo está levantando”.

En la misma línea, destacó el rol internacional del expresidente estadounidense: “Puede ser que haya sectores que estén en contra de Trump, pero lo que está haciendo con Argentina y lo que hizo en Medio Oriente es para sacarse el sombrero”.

Consultada sobre las acusaciones que involucran al diputado José Luis Espert en una causa vinculada al narcotráfico, Bullrich fue tajante: “Nosotros somos el país de Latinoamérica que más combate el narcotráfico. Que haya habido una persona que en 2019, no sabemos si sabía o no sabía, lo dirá la Justicia, tuvo ese traspié, no tiene nada que ver con un gobierno que combate al narcotráfico como nadie. Veremos lo que dice la Justicia”.

