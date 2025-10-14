IR A
Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

El reconocido comunicador tuvo una larga trayectoria en los medios. Tenía 91 años.

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

El periodista de espectáculos Luis Pedro Toni falleció este martes a los 91 años. La noticia fue confirmada a los medios por su hijo, Diego Toni, gerente de contenidos de El Nueve. También fue despedido como socio de APTRA: "Pionero en Argentina del periodismo de espectáculos y miembro fundamental de APTRA..."

El comunicador nació el 29 de junio de 1934 y comenzó su labor periodística en el año 1955 como columnista político en la revista Criterio. Luego, de 1958 a 1984, siguió en la gráfica en el diario La Razón. Por decisión familiar, no se realizará velatorio. El miércoles se realizará un responso y sepelio en el Cementerio de la Chacarita.

En 1966 trabajó en radio Excelsior en el Reporter del espectáculo, que después fue revista y posteriormente portal web. Una de sus casas fue Radio Rivadavia donde acompañó a grandes conductores como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. También estuvo en Radio Nacional y El Mundo.

Entre otros medios, Radio 10 despidió a quien fuera su colaborador durante años: "Con profundo pesar despedimos a Luis Pedro Toni, un pilar del periodismo de espectáculos en Argentina. Tenía 91 años y una carrera que atravesó décadas, marcada por su voz cercana, su pasión y su compromiso con el arte. Su paso por Radio 10 marcó una etapa de profesionalismo, calidez y respeto por la noticia. Gracias por tu voz, tu historia y tu ejemplo. Siempre parte de esta casa. Descansa en paz, Luis Pedro Ton", detallaron en Instagram.

En televisión participó de Nuevediario, enCanal 9, donde trabajó durante siete años y formó parte de uno de los elencos del ciclo Polémica en el bar, la creación de Gerardo Sofovich, donde permaneció durante cinco temporadas.

Además, su pasión por el cine lo llevó a participar de algunas producciones como Tras la pantalla (2015), Blackie: una vida en blanco y negro” (2012), La clínica loca (1988), Los pilotos más locos del mundo (1988) y Brigada explosiva (1986).

La asociación APTRA, que preside el periodista Luis Ventura, lo despidió en su cuenta de Instagram: "Comunicamos con profundo pesar el fallecimiento de Luis Pedro Toni, periodista especializado en cine, teatro, radio y televisión, licenciado en Filosofía. Pionero en Argentina del periodismo de espectáculos y miembro fundamental de APTRA... Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento y elevamos una oración en su memoria”".

