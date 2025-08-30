30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

En una jornada de sábado sin operaciones, la divisa oficial opera a los mismos valores del viernes: $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta. El blue se comercializa también por arriba de los $1.300.

Por
Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Freepik
La comunicación A 8311 modifica las reglas de operación en el mercado cambiario. 
Te puede interesar:

"Imprevisibilidad total": malestar en los bancos por las nuevas regulaciones del BCRA

Por su parte, el dólar blue opera a $1.350 y en Banco Nación se comercializa a $1.345. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $325,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares
Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar.

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.342.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.323.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

El dólar oficial cayó 1,45% en el mes. 

El dólar borró toda la baja de ayer y cerró la semana cerca de los $1.400

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar bajó $15 y continúa su tendencia bajista tras la exitosa licitación del Gobierno

El dólar oficial se mantiene en una tensa calma.

El dólar tuvo una leve baja a la espera de una licitación clave

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Las tensiones políticas le suman presión al dólar, que volvió a subir y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar subió otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Hace 14 minutos
La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Hace 16 minutos
El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Hace 18 minutos
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto.

¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

Hace 20 minutos
Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Hace 20 minutos