Shopping Fest 2026: cuáles son los centros adheridos este fin de semana y qué promociones hay

Se viene un gran evento en los shoppings de todo el país.

El Shopping Fest 2026 comenzó este viernes 8 de mayo con una propuesta que busca convertirse en uno de los eventos comerciales más importantes del año antes del inicio del Hot Sale 2026 . La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) , reúne a más de 65 centros comerciales , galerías y paseos de todo el país que ofrecerán durante tres jornadas importantes beneficios para incentivar el consumo presencial.

Desde este viernes y hasta el domingo 10 de mayo , los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta el 60% , promociones especiales, cuotas sin interés y actividades recreativas para toda la familia en distintos puntos de Argentina. La propuesta nació con el objetivo de fortalecer las ventas en locales físicos y recuperar el movimiento en los principales shoppings del país luego de meses de retracción en el consumo.

Bajo el lema “Hay cosas que se viven en persona” , el Shopping Fest busca diferenciarse del comercio electrónico mediante una experiencia integral que combine compras, entretenimiento y gastronomía. Además de las ofertas en productos de indumentaria , calzado , tecnología , perfumería , belleza y servicios, muchos centros comerciales prepararon espectáculos musicales, DJs en vivo, promociones gastronómicas, intervenciones artísticas y actividades infantiles para atraer visitantes durante todo el fin de semana.

Desde la organización destacaron que el evento apunta a que las familias vuelvan a recorrer los paseos comerciales y disfruten de experiencias que no pueden replicarse en las plataformas digitales.

El presidente de la CASC, Santiago Blaksley, aseguró que esta primera edición representa “una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial”, remarcando que no solamente se trata de descuentos, sino también de la posibilidad de “ver, probar y disfrutar con toda la familia”. Por su parte, Carolina Lopes Perera, gerente general de la cámara, sostuvo que existe una gran expectativa por la convocatoria lograda en todo el país y destacó que el evento se produce en un contexto marcado por el desembarco de nuevas marcas internacionales que buscan ampliar la oferta comercial en Argentina.

La combinación entre promociones agresivas, cuotas y entretenimiento aparece como la principal apuesta de los shoppings para competir con el avance de las ventas online.

Centros comerciales adheridos al Shopping Fest 2026

La primera edición del Shopping Fest 2026 contará con la participación de más de 65 centros comerciales distribuidos en distintas provincias argentinas. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense aparecen algunos de los shoppings más importantes y concurridos del país, entre ellos Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Palermo, Dot Baires Shopping, Galerías Pacífico, Patio Bullrich, Devoto Shopping, Distrito Arcos Premium Outlet, Unicenter, Alto Avellaneda y Caballito Shopping.

También participarán espacios comerciales como Factory Quilmes, Factory San Martín, Factory Parque Brown, El Solar y Maschwitz Mall, que prepararon actividades especiales y promociones exclusivas para los clientes durante las tres jornadas del evento.

A la lista de centros adheridos se suman otros complejos comerciales destacados del Gran Buenos Aires y zonas cercanas como Palmas del Pilar, Nordelta Centro Comercial, Nuevo Quilmes Plaza, Portal Escobar, Portal Lomas, Plaza Oeste, San Justo Shopping, Soleil Premium Outlet, Remeros Plaza, Recoleta Urban Mall, Nine Shopping y Toscas Shopping.

En muchos de estos lugares habrá además espectáculos gratuitos, propuestas recreativas, beneficios gastronómicos y acciones promocionales vinculadas a bancos y billeteras virtuales. La intención de los organizadores es que el Shopping Fest se transforme en una experiencia completa de entretenimiento y consumo para atraer tanto a familias como a jóvenes durante el fin de semana.

young-adult-shopping-city Una gran oportunidad para encontrar primeras marcas en oferta y para pagar en cuotas.

En el interior del país también participarán importantes centros comerciales como Alto Rosario, Patio Olmos, Córdoba Shopping, Mendoza Shopping, Palmares Mall, Alto Comahue, Portal Tucumán, Portal Rosario, Portal Santiago, Portal Trelew, Portal Salta, Portal Patagonia, Bahía Blanca Plaza Shopping, Nuevocentro, Paseo del Fuego y Shopping del Siglo, entre otros.

La presencia federal es uno de los puntos más destacados del evento, ya que la CASC logró reunir a centros comerciales de distintas regiones con el objetivo de generar un fuerte movimiento económico antes del comienzo del Hot Sale. Además, muchos complejos del interior prepararon propuestas culturales, shows musicales y actividades infantiles para complementar las jornadas de descuentos.

Promociones del Shopping Fest 2026

Uno de los principales atractivos del Shopping Fest 2026 son las promociones especiales disponibles durante los tres días del evento. Según adelantaron desde la organización, habrá descuentos de hasta el 50% y 60% en marcas seleccionadas, además de importantes beneficios en rubros como indumentaria, calzado, perfumería, tecnología, gastronomía y productos de belleza.

También habrá financiación con cuotas sin interés, reintegros mediante billeteras virtuales y acuerdos especiales con entidades bancarias para quienes realicen pagos electrónicos. Las promociones variarán según cada shopping y las marcas adheridas, aunque se espera una fuerte participación de firmas nacionales e internacionales.

close-view-shopping-bags-near-store Habrá descuentos de 60 y hasta 70 por ciento.

Además de los descuentos tradicionales, el Shopping Fest incluirá promociones especiales como 2x1, gift cards, cupones de ahorro y sorteos exclusivos para quienes realicen compras superiores a determinados montos. Algunos centros comerciales incluso prepararon experiencias especiales para incentivar la participación de los clientes.

Uno de los casos más destacados es el de Galerías Pacífico, donde habrá 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en locales adheridos. Quienes presenten tickets superiores a $150.000 participarán además por entradas para el reconocido musical “Billy Elliot”, una de las propuestas culturales más comentadas del evento.

Las promociones también estarán acompañadas por beneficios financieros impulsados por bancos y billeteras virtuales, que ofrecerán reintegros adicionales y financiación especial en determinados días y horarios. Los especialistas en consumo recomiendan comparar precios antes del inicio del evento y revisar cuidadosamente las condiciones de financiación para comprobar el alcance real de las rebajas.

Desde la organización aseguran que el Shopping Fest representa una oportunidad estratégica para impulsar el comercio físico antes del Hot Sale y generar un importante movimiento de consumidores durante el fin de semana. Además de comprar, los visitantes podrán disfrutar de shows musicales, DJs en vivo, actividades infantiles y promociones gastronómicas en patios de comidas y restaurantes adheridos.