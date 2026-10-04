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Rechazó Arma Mortal pero dio lugar a un detective histórico en el cine: quién es

Una decisión tomada en los primeros años de su carrera terminó abriendo el camino hacia uno de los personajes más importantes de su trayectoria.

El actor que rechazó Arma Mortal y se terminó convirtiendo en un ícono del cine de acción.

El actor que rechazó Arma Mortal y se terminó convirtiendo en un ícono del cine de acción.

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  • El actor había ganado popularidad gracias a una exitosa serie de televisión.
  • Tuvo la posibilidad de protagonizar Arma Mortal, pero decidió rechazarla.
  • Poco después, recibió una propuesta que cambiaría su carrera.
  • Su nuevo personaje se convirtió en uno de los más recordados del género de acción.

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine de acción, Bruce Willis tuvo que tomar decisiones que podían haber cambiado por completo su recorrido en Hollywood. Una de ellas ocurrió cuando recibió la posibilidad de interpretar a Martin Riggs en Arma Mortal, un personaje que finalmente quedó en manos de Mel Gibson. Poco después, otra propuesta terminaría definiendo su carrera.

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En aquel momento, Willis ya había conseguido popularidad gracias a su trabajo en la serie Luz de Luna, donde había desarrollado principalmente un perfil ligado a la comedia y al drama. Por eso, el guión de Arma Mortal representaba un giro importante hacia un cine mucho más cargado de acción y violencia. El actor decidió no avanzar con el proyecto y dejó pasar un papel que terminaría siendo emblemático.

Bruce Willis junto a Cybill Shepherd en la serie televisiva Luz de Luna.

Bruce Willis junto a Cybill Shepherd en la serie televisiva Luz de Luna.

Entre los factores que influyeron en aquella decisión estuvo el consejo de Demi Moore, su pareja de entonces. Según el relato sobre aquella etapa, ella consideraba que una película tan violenta podía alejarlo de la imagen que había construido en televisión. Además, Willis tampoco tenía apuro por abandonar ese registro y buscaba propuestas que le permitieran mantener su costado más carismático y humorístico.

Cual es la historia de Bruce Willis y su papel estrella en Duro de matar

La oportunidad que terminó cambiando su carrera llegó poco después con Duro de matar. Allí interpretó a John McClane, un policía neoyorquino que queda atrapado en una situación extrema y debe enfrentarse a un grupo de criminales. El personaje tenía algo diferente a los héroes de acción tradicionales: era irónico, vulnerable y mucho más cercano al espectador.

Interpretó a John McClane en Duro de Matar y se convirtió en un referente del cine de acción.

Interpretó a John McClane en Duro de Matar y se convirtió en un referente del cine de acción.

El estreno de la película convirtió a Willis en una figura central del género y dio inicio a una de las sagas más conocidas de Hollywood. McClane se destacó justamente por combinar escenas de acción con comentarios sarcásticos y momentos en los que quedaba expuesta su fragilidad. Esa mezcla terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles del personaje.

Tanto Bruce Willis como Mel Gibson quedaron asociados para siempre con aquellos personajes de acción.

Tanto Bruce Willis como Mel Gibson quedaron asociados para siempre con aquellos personajes de acción.

Con el paso de los años, Duro de matar tuvo nuevas entregas y el detective terminó asociado de manera definitiva con la imagen de Willis. Al mismo tiempo, Arma Mortal siguió su propio camino con Mel Gibson como protagonista. Dos decisiones y dos personajes diferentes terminaron dando forma a sagas fundamentales del cine de acción, mientras Willis encontró en McClane el papel que marcaría buena parte de su trayectoria.

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