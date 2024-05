Luis Caputo: "Vamos a empezar a trabajar en un programa de desembolsos con el FMI"

Por otra parte, Caputo aseguró que "en mayo también tendremos superávit". "El objetivo nuestro es destrozar la inflación. Haciendo lo que hacemos, sabíamos que iba a pasar esto. Cuando anunciamos el programa la mayoría de los economistas anunciaban 30% para diciembre, 30% para enero, 20% para febrero y que íbamos a devaluar en marzo. Que los resultados convaliden lo que estamos haciendo es gratificante y necesario", agregó.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda señaló que el Gobierno está "llevando adelante algo que no se hizo en la Argentina en 100 años" y destacó la tarea de Javier Milei. "Es un Presidente que tiene el diagnóstico correcto y que explicó hasta el cansancio lo que había que hacer y cómo lo iba a hacer. La diferencia es esa. En el pasado, estaba este concepto de que no hay que explicar tanto porque no se entiende y es exactamente lo contrario", indicó.

Por último se refirió a la eliminación del cepo al dólar, algo que Milei aseguró que no es prioridad del Gobierno, y explicó que "aún estamos lejísimo". " Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha. Si hubiéramos sacado el cepo desde el día uno hubiera sido una calamidad", aseveró.

"No nos ponemos una meta de fecha. Siempre pensamos que se tienen que cumplir cuatro requisitos: el ancla fiscal, normalizar el flujo, teníamos que normalizar stock, y por último, teníamos que tener una relación razonable entre las reservas internacionales y pasivos remunerados", comentó.

Entonces puntualizó en qué momento está de su cálculo ante el cepo: "De los cuatro puntos, el equilibrio fiscal está; pero la normalización de los flujos y los stocks, hoy diría que estamos a un 70, 75%; se mejoró en estos cuatro meses mucho, más de lo que hubiéramos pensado. Y la cuarta es la que más alejada estamos de donde tenemos que estar, que es en la relación reservas internacionales, pasivos remunerados".

"Entonces, no le podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento en el que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables", concluyó.

Caputo: "La gente ahora aguanta porque entendió"

Sobre el impacto de las medidas que el Gobierno lleva adelante desde diciembre, Luis Caputo afirmó que "la gente ahora aguanta porque entendió" gracias a los discursos de Javier Milei. "Que la gente entendió es fruto de todo lo que el Presidente instaló durante estos dos años", indicó.

Entonces, hizo mención al fuerte aumento de tarifas que afectaron a la sociedad en los últimos meses: "Estamos bien desde el punto de vista fiscal; podríamos darnos el lujo de darle un respiro a la clase media y además, contribuir al proceso de desinflación".