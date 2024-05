El pedido de Domingo Cavallo a Javier Milei: "Hay que eliminar el cepo y crear un mercado libre del dólar"

El ex ministro de Economía insistió con la idea de liberar el mercado de cambio y levantar el cepo, promesas de campaña del presidente Javier Milei. "La gente tiene que poder comprar los dólares o las divisas que necesite para pagos al exterior", expresó.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo manifestó la necesidad de crear un mercado libre para el dólar y levantar el cepo lo más rápido posible. En el marco del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que cerrará el presidente Javier Milei, el economista solicitó al mandatario cumplir con sus promesas de campaña: “Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mi me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales”.