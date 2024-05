"Ese es para nosotros el tipo de cambio oficial. El blue está $1.180, lo que le da una brecha del 8%", señaló. Consultado sobre la posibilidad de eliminar el Impuesto PAIS, afirmó que "es el que tenemos primero en la mira" a pesar de ser uno de los que tienen más peso en la recaudación.

"Cuando la economía empiece a rebotar, y ya tenemos varios sectores que dan fuertes muestras de mejoras (...), ahí la demanda va a estar empujando para recomponer y cuando abramos el cepo eso se va a acelerar mucho más. Ese rebote, aceleración e inicio de crecimiento de la economía va a generar mucha recaudación fiscal", anticipó.

Javier Milei Milei adelantó qué impuestos planea bajar el Gobierno.

Milei destacó que el Gobierno alcanzó "cuatro meses seguidos de superávit financiero y mayo va también a ser superavitario; eso va más que a compensar el número negativo de junio, o sea que nos va a sobrar plata igual. Eso en contexto de caída del PBI, imagínese cuando se recupere", sostuvo.

"Cuando se recupere, tengo dos opciones: aumentar el gasto público o bajar impuestos. ¿Qué cree que voy a hacer yo?", ironizó. "El primero que tenemos en la mira es el Impuesto PAIS, después las retenciones, y después los débitos y créditos bancarios", detalló.

El Presidente recordó que "recurrentemente me he negado a coparticipar esos impuestos porque si los coparticipamos no los puedo bajar más, no los saco más".

Javier Milei confirmó que no retirará al embajador argentino en España pero redobla sus ataques

En medio del escándalo diplomático con Pedro Sánchez y luego de que España retirara su embajadora de Argentina, Javier Milei confirmó que no hará lo mismo con su emisario en Europa. Durante una entrevista con LN+, se mostró sorprendido por la dimensión que tomó el exabrupto contra Begoña Gómez, esposa del presidente español.

Sin embargo, aseguró que para el Gobierno, las relaciones diplomáticas continuarán con el mismo tenor porque las cuestiones personales no revisten carácter de Estado. "Lo que está ocurriendo es un disparate, es una escalada diplomática absolutamente sin sentido", comentó.

javier-milei-pedro-sanchez Milei redobló sus ataques contra Pedro Sánchez.

"Es bien de socialista: cree que él es el Estado. Hay que explicarle que él no es el Estado, no es España, y mucho menos su mujer. Primero está el dislate en términos diplomáticos, esto está manchando la reputación de España, dejando al descubierto el personaje siniestro y arrogante que son los socialistas", se descargó el jefe de Estado.

En la misma línea, se diferenció del mandatario europeo y lo atacó de forma directa, acusándolo de tener un complejo de inferioridad para con él: "El psicólogo que recomienda Alberto Fernández se lo tendría que recomendar a él para que madure. También que le recomiende abogado a su mujer, porque está sospechada por tráfico de influencias", concluyó.