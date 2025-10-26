26 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones legislativas 2025: el error de la mamá de Javier Milei que se hizo viral en redes sociales

Alicia Lucich fue a votar a la escuela que le correspondía en Vicente López, y, si bien evitó dar declaraciones, contó que una confusión la obligó a volver a su domicilio.

Por
La mamá de Milei había llevado la licencia de conducir y no el DNI.

Los padres del presidente Javier Milei, Alicia y Norberto, se acercaron a participar en el marco de las elecciones legislativas 2025 Vicente López. Sin embargo, la jornada tuvo un momento insólito: la madre del mandatario se dio cuenta, de que no tenía DNI, por lo que intentó votar con la licencia de conducir

Javier Milei compartió fotos suyas en su lugar de votación con una sorprendente edición.
La foto retocada que subió Javier Milei y que se volvió viral en las elecciones

La pareja llegó alrededor de las 10 de la mañana a la escuela, pero en el camino Alicia advirtió la confusión y debió regresar a su casa para buscar el documento. Por eso Norberto votó solo.

Alicia finalmente volvió al colegio, emitió su voto y habló brevemente con los medios presentes. “Fue todo rápido, pero me equivoqué y traje la licencia de conducir”, comentó entre risas. Luego se subió a la camioneta junto a su esposo para volver a su casa.

