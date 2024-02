Luis Caputo anunció que el bono para los jubilados que cobren la mínima rondará los $70.000

"Con el bono de $70.000, la jubilación mínima, que con el aumento del 27,18% se va a $130.000, totalizará casi $205.000", señaló el titular del Palacio de Hacienda durante una entrevista con el canal de noticias TN.

El funcionario cuestionó a aquellos que defienden la fórmula de movilidad jubilatoria al advertir que "fuimos los primeros que dijimos de corregirla para que no pierdan poder adquisitivo".

Las críticas de Luis Caputo a la fórmula de movilidad jubilatoria

"Las jubilaciones sufrieron una corrección del 40% durante el Gobierno anterior y este era obvio que si no corregíamos la fórmula rápidamente iba a seguir pasando. La prueba de que esa fórmula no sirve la vienen viendo los jubilados en los últimos cuatro años", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

"No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Es perjudicial no solo para los jubilados sino para todos los argentinos. No podemos permitir eso, entonces tenemos que compensarlos con bonos, y esa compensación, el año que viene, cuando esa inflación se revierta y la jubilación empiece a subir, no puedo reclamárselo a los jubilados", agregó.

El exiguo aumento para jubilados que anunció el Gobierno

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó a través del Boletín Oficial una resolución en la que indica que habrá un aumento del 27,18% a partir de marzo.

La norma precisa que se "establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2024, es de 27,18%".

En el considerados del texto indica que "el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través de su informe técnico salarios, del 9 de febrero de 2024 comunicó el Índice General de Salarios (IS) del mes de diciembre de 2023; y que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, el 2 de febrero de 2024, ha suministrado a la Anses la variación observada para el cuarto trimestre de 2023, de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte)".

De esta manera, se calculó el índice de movilidad que determina el artículo 32 de la Ley Nº24.241, la cual comenzará a regir desde marzo 2024.

La fórmula de movilidad previsional dio como resultado el porcentaje. Con el incremento, el haber bruto mínimo pasará a ser de $105.713 a $134.446, mientras que el máximo va de $711.346 a $904.690.