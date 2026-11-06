Luis Caputo habló del futuro de las retenciones y explicó por qué sube el riesgo país “Tienen miedo de que no esté Milei”, señaló el ministro de Economía, respecto a la situación de los mercados en 2027, en un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina. Además, aclaró que el respaldo de los Estados Unidos “no cambiará”. Por Agregar C5N en









El evento rural será cerrado por Milei este mediodía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este viernes al futuro de las retenciones al campo y argumentó el motivo de la suba del riesgo país, que cierra la semana rozando los 900 puntos, su máximo anual. “Tienen miedo de que no esté Milei”, referenció el funcionario del Palacio de Hacienda, respecto a lo que ven los mercados de cara al 2027. Además, dejó en claro que, pese a la derrota de Donald Trump en los comicios legislativos, el respaldo de los Estados Unidos “no cambiará” para Argentina.

“Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver (al pasado). O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó Caputo en un evento realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Sus dichos, fueron el al inicio de la Jornada Abierta de Charlas, en el marco del Encuentro de Delegados, Directores y Consejo Federal, una convocatoria que reúne a los representantes de todo el país y que marca el cierre de las celebraciones por los 160 años de la institución agraria, que concluye con un discurso el presidente Javier Milei.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAr, participó de la reunión de fin de año de directores y delegados de la @SociedadRural, donde resaltó los resultados positivos de las medidas implementadas por el Gobierno para beneficiar al sector agropecuario como el aumento de la… pic.twitter.com/lbpJg6jqGr — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 6, 2026 Respeto al índice medido por JP Morgan, Caputo analizó: “Algunos lo relacionan con las elecciones en EEUU y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos”. A posterior, fue en línea de las palabras expresadas por el embajador norteamericano en el país, Peter Lamelas, de insistir en que el respaldo de Washington no cambiará: “Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”.

Ante el campo, Luis Caputo ratificó el rumbo económico “Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo”, expresó en otra parte de su intervención el titular del Palacio de Hacienda.

A posterior, elogió al Presidente como el garante del programa económico de cara al año electoral: "La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino”. Sobre el final, aclaró que podría haber modificaciones de ministros y el equipo económico, pero que lo que no puede cambiar es el presidente: “Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener”.