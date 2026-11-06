6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo habló del futuro de las retenciones y explicó por qué sube el riesgo país

“Tienen miedo de que no esté Milei”, señaló el ministro de Economía, respecto a la situación de los mercados en 2027, en un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina. Además, aclaró que el respaldo de los Estados Unidos “no cambiará”.

Por
El evento rural será cerrado por Milei este mediodía.

El evento rural será cerrado por Milei este mediodía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este viernes al futuro de las retenciones al campo y argumentó el motivo de la suba del riesgo país, que cierra la semana rozando los 900 puntos, su máximo anual. “Tienen miedo de que no esté Milei”, referenció el funcionario del Palacio de Hacienda, respecto a lo que ven los mercados de cara al 2027. Además, dejó en claro que, pese a la derrota de Donald Trump en los comicios legislativos, el respaldo de los Estados Unidos “no cambiará” para Argentina.

La entidad monetaria continúa con el saldo comprador.
Te puede interesar:

Las reservas del Banco Central cayeron por debajo de los u$s50.000 millones tras un pago al FMI

“Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver (al pasado). O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó Caputo en un evento realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Sus dichos, fueron el al inicio de la Jornada Abierta de Charlas, en el marco del Encuentro de Delegados, Directores y Consejo Federal, una convocatoria que reúne a los representantes de todo el país y que marca el cierre de las celebraciones por los 160 años de la institución agraria, que concluye con un discurso el presidente Javier Milei.

Respeto al índice medido por JP Morgan, Caputo analizó: “Algunos lo relacionan con las elecciones en EEUU y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos”. A posterior, fue en línea de las palabras expresadas por el embajador norteamericano en el país, Peter Lamelas, de insistir en que el respaldo de Washington no cambiará: “Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”.

Ante el campo, Luis Caputo ratificó el rumbo económico

Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo”, expresó en otra parte de su intervención el titular del Palacio de Hacienda.

A posterior, elogió al Presidente como el garante del programa económico de cara al año electoral: "La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino”.

Sobre el final, aclaró que podría haber modificaciones de ministros y el equipo económico, pero que lo que no puede cambiar es el presidente: “Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Daza, viceministro de Luis Caputo.

José Luis Daza reconoció un "crecimiento menor al esperado"

La entidad monetaria volvió a comprar dólares en este mes.

El Banco Central retomó la compra de dólares, pero sumó apenas u$s9 millones

El economista brindó un discurso.

Caputo, sobre la derrota de Trump en las elecciones: "Era esperado, tal vez no por tanto"

en plena crisis de las pymes, el gobierno anuncio que suspende los embargos de arca

En plena crisis de las pymes, el Gobierno anunció que suspende los embargos de ARCA

Luis Caputo habla ante empresarios y funcionarios.

Caputo aseguró que el objetivo es "bajar el costo argentino sin engañarnos con devaluaciones"

Luis Caputo en la última edición de la Conferencia Industrial.

Luis Caputo hablará en la conferencia de la UIA, en medio de una profunda crisis del sector

Rating Cero

La cantante le dio un valioso consejo al conductor.

El llamativo consejo que le dio Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat para resguardar su matrimonio con Lali Espósito

Andy Kusnetzoff.

PH: Podemos Hablar vuelve tras el escándalo: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 7 de noviembre

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez sorprendió a Agustina Gandolfo con un gesto romántico que la emocionó hasta las lágrimas

El cantante habló sobre las dificultades de ser la pareja de la artista.

Es uno de los exs de la China Suárez y confesó qué era lo que más lo angustiaba de la relación

Gianola pasó por el quirófano.

La drástica operación a la que se sometió Fabián Gianola por pedido de su novia de 28 años

Pampita reapareció en un desfile.

Reapareció Pampita tras los rumores de separación con Martín Pepa

últimas noticias

play

Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político por el escándalo de Ueno Bank

Hace 14 minutos
La cantante le dio un valioso consejo al conductor.

El llamativo consejo que le dio Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat para resguardar su matrimonio con Lali Espósito

Hace 38 minutos
Andy Kusnetzoff.

PH: Podemos Hablar vuelve tras el escándalo: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 7 de noviembre

Hace 40 minutos
Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez sorprendió a Agustina Gandolfo con un gesto romántico que la emocionó hasta las lágrimas

Hace 55 minutos
play

Protesta de colectiveros en Avellaneda: qué líneas están afectadas

Hace 56 minutos