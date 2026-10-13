13 de octubre de 2026 Inicio
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Los rubros que más aumentaron en septiembre 2026: vivienda, educación, comunicación y salud

El dato de inflación de septiembre mostró que los rubros que más subieron fueron vivienda, agua, electricidad y gas (3,1%) y educación (3,0%), impulsados por ajustes en tarifas y servicios básicos junto con aumentos en colegios. En contraste, restaurantes y hoteles (1,1%) y prendas de vestir y calzado (1,4%) dieron un respiro y ayudaron a moderar el índice general, que se ubicó en 1,9%.

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El mercado espera una suba impulsada por alimentos.

El mercado espera una suba impulsada por alimentos.

Camila Alonso

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que marcó un alza del 1,9%, con un acumulado anual del 23,6%. La división de vivienda, agua, electricidad y gas trepó un 3,1%, empujada por subas en tarifas y gastos de prepagas, mientras que Educación subió 3,0% por ajustes en colegios y universidades. También se destacaron comunicación (+2,5%) y salud (+2,4%), rubros que impactan de lleno en la vida cotidiana.

La inflación no bajó de 1,7% mensual en 2026.
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La inflación sigue golpeando el bolsillo y los aumentos más fuertes se sintieron en los servicios básicos. Por otro lado, hubo sectores que se movieron menos y dieron un respiro. Restaurantes y hoteles apenas aumentaron 1,1%, y la ropa (prendas de vestir y calzado) subió 1,4%, con algunas regiones donde prácticamente no se registraron variaciones. También las bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron un incremento moderado (+1,4%). Estos rubros ayudaron a que el índice general no se disparara más.

En cuanto a la incidencia, alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,0%) fue el rubro que más pesó en la mayoría de las regiones, salvo en el GBA, donde el mayor impacto lo tuvo la vivienda y los servicios básicos.

De acuerdo a los datos oficiales, septiembre mostró que los aumentos más duros vinieron por el lado de tarifas, educación y salud, mientras que el consumo en restaurantes, hoteles y vestimenta se mantuvo más tranquilo.

Al mismo tiempo, las estimaciones privadas coincidieron en que la inflación se habría acelerado respecto de agosto y rondaría el 2% mensual, empujada por los alimentos, los ajustes en precios regulados y la llegada de la temporada primavera-verano en indumentaria. En agosto, el índice había sido de 1,7%, el registro más bajo en lo que va del año.

Servicios básicos superaron a los bienes y golpearon más fuerte al bolsillo en septiembre

El dato de inflación de septiembre volvió a mostrar lo que sienten las familias cada vez que llega la boleta de luz o gas: los servicios básicos aumentaron más que los bienes. Mientras los productos subieron un 1,7%, los servicios treparon un 2,4%, con el peso extra de las tarifas reguladas y los gastos de prepagas.

En lo que va del año, la diferencia es aún más clara donde los servicios acumulan un 30,2%, frente al 20,4% de los bienes. Y si se compara con septiembre del año pasado, la brecha se agranda: 41,9% contra 29,2%.

Dentro de las divisiones, el mayor golpe vino por el lado de la vivienda, agua, electricidad y gas, que subió un 3,1% en el mes y acumula un 49,1% interanual, muy por encima del nivel general.

El informe del INDEC también mostró diferencias según la zona del país. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana tuvieron las mayores subas mensuales, ambas con un 2%, mientras que el Noroeste y Cuyo marcaron 1,9%, el Noreste quedó en 1,7% y la Patagonia fue la más baja, con apenas 1,4%.

En la Pampeana, que incluye a Córdoba, los aumentos más fuertes fueron en vivienda y educación, ambos con un 3,8%, mientras que los alimentos subieron un 2%. En el Noreste, la inflación acumulada llegó al 26,6% en nueve meses y la interanual al 36,9%, la más alta del país. En el otro extremo, la Patagonia mostró un acumulado de 21,2% y una interanual de 30,3%, la más baja.

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