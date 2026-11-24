Actividad económica de septiembre: las industrias que más cayeron por la recesión técnica El Indec informó este martes un crecimiento de 1,1% mensual y una caída de 1,2% interanual en el noveno mes del año, que no alcanzó para compensar las caídas del bimestre previo y confirmó los números rojos de la economía argentina. Por Agregar C5N en









La economía argentina entró en recesión técnica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre arrojó un crecimiento de 1,1% mensual y una caída de 1,2% interanual, dato que no alcanzó a completar la caída del bimestre previo y concretar así la temida recesión técnica en el gobierno de Javier Milei.

Los dos sectores industriales que más cayeron fueron Pesca (-48,6%) e Intermediación financiera (-11,5%), en la comparación interanual. Estos dos rubros estuvieron seguidos por el desplome de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,2%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2%), Industria manufacturera (-1,8%) y Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,7%).

También retrocedieron, respecto al mismo mes del año anterior, Impuestos netos de subsidios (-1,3%), Transporte y comunicaciones (-0,7%), Enseñanza (-0,5%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).

La variación interanual de la actividad económica rubro por rubro. Indec Previo al dato informado, las proyecciones de las consultoras privadas anticipaban un nuevo resultado negativo entre julio y septiembre, luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una contracción del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero.

Qué sectores de la actividad económica crecieron respecto a septiembre de 2025 Además de los 10 sectores que sufrieron caídas, otros cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas respecto a septiembre de 2025. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1%) y Electricidad, gas y agua (4,0%). Estas actividades, junto con Construcción (3,5%), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Los otros dos sectores que crecieron en el último año fueron Hoteles y restaurantes (3,4%) y Servicios sociales y de salud (0,7%).