7 de octubre de 2026 Inicio
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La industria manufacturera no se recupera y cayó un 3,2% interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó una nueva caída en la comparación con 2025, aunque creció un 1,9% sobre julio. El sector textil fue uno de los rubros más afectados.

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La industria manufacturera

La industria manufacturera, a la baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de producción industrial manufacturera cayó un 3,2% interanual en agosto, por lo que encadena dos meses consecutivos a la baja luego de la disminución del 4,9% en julio. No obstante, en la comparación mensual, el indicador creció un 1,9% sobre el séptimo mes del año.

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En un informe, el Indec advirtió que 11 de los 16 rubros registraron caídas interanuales, debido a que bajaron Maquinaria y equipo (-24%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-20,6%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%), Productos de tabaco (-14,3%), Productos de metal (-9,6%), Productos textiles (-9,4%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (8,8%), Productos de caucho y plástico (-7%), Productos minerales no metálicos (-6,8%), Muebles, colchones y otras industrias manufactureras (-5,1%) y Alimentos y bebidas (-0,2%).

En contrapunto, los sectores que aumentaron fueron Otro equipo de transporte (12,1%), Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (4,7%),sustancias y productos químicos (4%), Industriales metálicas básicas (3,3%) y Madera, papel, edición e impresión (2,3%).

La industria manufacturera, a la baja.

La industria manufacturera, a la baja.

El rubro textil fue uno de los más golpeados, sumado a que un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) alertó que la industria textil, de indumentaria, cuero y calzado perdió 16.536 puestos formales de trabajo en junio frente al mismo mes de 2025 y concentró 31% de la destrucción del empleo industrial, en un escenario marcado por la fuerte caída productiva y el bajo nivel de actividad de las plantas.

En tal sentido, el análisis mostró además que la pérdida de trabajo registrado aceleró su ritmo durante el último año. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025 desaparecieron unos 650 puestos mensuales en promedio; luego, la cifra se elevó hasta cerca de 1.380 por mes.

La contracción también alcanzó al entramado empresario: en junio quedaron 4.282 establecimientos textiles y de confección activos, 517 menos que un año antes. Ese retroceso equivale a un promedio de 43 cierres mensuales, mientras la menor utilización de las instalaciones limita las posibilidades de recuperar volúmenes y sostener dotaciones.

Argentina fue el cuarto país del mundo con mayor caída de la industria en los últimos tres años

La Argentina registró el cuarto peor desempeño industrial del mundo en los últimos tres años. La producción manufacturera se ubicó en julio de 2026 un 11,2% por debajo del nivel de 2023, según una comparación de 84 países elaborada a partir de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El resultado ubica al país entre las economías con mayor retroceso fabril a nivel global. En contraste, la mediana de los 84 países analizados mostró un crecimiento de 5,9% durante el mismo período.

Por debajo de la Argentina aparecen Palestina, Qatar y Bulgaria. El caso palestino está marcado por la paralización de buena parte de la actividad industrial de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Qatar, en tanto, sufrió el impacto de ataques sobre sus complejos industriales y un fuerte derrumbe de sus exportaciones de gas.

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