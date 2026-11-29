Se llevan a cabo este domingo las elecciones en España, con PSOE, PP y Vox como los partidos más fuertes.

Quién gana las elecciones en España 29N, según las últimas encuestas sobre el PSOE, el PP y Vox

Los ciudadanos españoles habilitados para votar acuden a las urnas este domingo 29 de noviembre para elegir a los diputados y senadores que integrarán las Cortes Generales y definir así quién ocupará la presidencia del Gobierno, en la previa a las elecciones 29N en España .

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En la previa de los comicios, las últimas encuestas difundidas antes de la veda legal muestran un escenario de fuerte paridad entre el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, con Vox consolidado como tercera fuerza nacional.

De acuerdo con la legislación electoral vigente en España , el lunes 23 de noviembre fue el último día habilitado para difundir sondeos de opinión pública, por lo que las mediciones dadas a conocer hasta esa fecha constituyen la referencia más reciente antes de la apertura de los colegios electorales.

Mientras la mayoría de las consultoras privadas ubica al PP en primer lugar con necesidad de sumar a Vox para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, otros relevamientos proyectan un virtual empate técnico o una ventaja para el oficialismo socialista.

La intención de voto asignado a cada espacio político según los tres principales relevamientos publicados antes del cierre de difusión:

Encuesta de AtlasIntel (1.045 entrevistas realizadas el 20 de noviembre, con un margen de error del 3%):

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 29,8%

Partido Popular (PP): 29,1%

Vox: 17,8%

Frente Amplio (FA): 7,4%

ERC: 2,7%

Se acabó la fiesta (SALF): 2,1% (con una segunda medición registrada en 1,8%)

Compromís, EUPV, Podem, EURP: 1,8%

EH Bildu: 1,4%

Junts: 1,3%

Podemos: 1,2%

EAJ-PNV: 0,9%

BNG: 0,9%

Coalición Canaria (CCa): 0,6%

Encuesta de 40dB para el diario El País (7.500 entrevistas online realizadas entre el 10 y el 21 de noviembre, con un margen de error del 1%):

Partido Popular (PP): 31,8%

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 30,9%

Vox: 17,3%

Frente Amplio (FA): 3,9%

Se acabó la fiesta (SALF): 1,3%

Compromís, EUPV, Podem, EURP: 1,3%

Podemos: 1,1%

NC, BC, Podemos, IU, Sumar: 0,3%

Aramés, EU, MS: 0,2%

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (único relevamiento oficial que otorga una ventaja amplia al PSOE sobre el PP):