De qué se trata el beneficio MeSumo que se agrega a los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Una nueva propuesta amplía los reintegros de diciembre. La billetera del Banco Provincia suma un beneficio adicional por tiempo limitado

El canje podrá realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre y el cupón elegido podrá utilizarse entre el 15 y el 31 del mismo mes Banco Provincia

El Banco Provincia incorporó una opción que amplía los reintegros disponibles durante diciembre y permite alcanzar un descuento adicional a través de su programa de puntos MeSumo. La mejora se aplica directamente desde Cuenta DNI y ofrece un plus acumulable con las promociones habituales del mes.

Este beneficio puede utilizarse en todos los comercios que operan con la billetera digital, incluido un supermercado muy elegido por los usuarios de la app: Coto , donde los descuentos de Cuenta DNI ya tienen alto impacto durante la temporada de compras de fin de año.

El programa MeSumo es el sistema de puntos del Banco Provincia , pensado para clientes que usan tarjetas de crédito y débito de la entidad o que operan con Cuenta DNI Comercios. Es gratuito, y permite sumar puntos por consumos, transacciones de comercio y compras realizadas con tarjetas adicionales que aportan al titular.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Durante diciembre, el banco habilitó una categoría especial de canje que reemplaza los premios tradicionales por cupones de ahorro. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial, entrar en la sección de Fiestas y seleccionar uno de los tres vouchers disponibles:

El canje podrá realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre y el cupón elegido podrá utilizarse entre el 15 y el 31 del mismo mes pagando con QR o con Clave DNI . El reintegro se acreditará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra y, si el tope no se consume en una sola operación, el saldo puede aprovecharse en transacciones posteriores.

cuenta dni Cuenta DNI

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

El Banco Provincia confirmó que los cupones de MeSumo no reemplazan las promociones habituales, sino que se suman a los beneficios ya previstos para diciembre. Esto permite alcanzar un porcentaje mayor de ahorro al combinar ambas propuestas.

Entre las promociones destacadas de Cuenta DNI figuran los reintegros en comercios esenciales y rubros vinculados a las compras de temporada, como carnicerías, donde la entidad indicó que en la jornada del sábado 20 de diciembre se podría alcanzar un ahorro total de hasta $27.000 al combinar el descuento tradicional con un cupón del 30%.

Los cupones también pueden utilizarse en compras en supermercados adheridos a Cuenta DNI, entre estos Coto, siempre dentro del período habilitado y respetando los topes establecidos por cada tipo de promoción.