6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

De qué se trata el beneficio MeSumo que se agrega a los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Una nueva propuesta amplía los reintegros de diciembre. La billetera del Banco Provincia suma un beneficio adicional por tiempo limitado

Por
El canje podrá realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre y el cupón elegido podrá utilizarse entre el 15 y el 31 del mismo mes 
El canje podrá realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre y el cupón elegido podrá utilizarse entre el 15 y el 31 del mismo mes  Banco Provincia
  • El Banco Provincia sumó un beneficio adicional en diciembre con cupones de MeSumo que se aplican directamente desde Cuenta DNI.
  • Los cupones permiten ahorrar entre 20% y 40% y se acumulan con los reintegros habituales del mes.
  • El canje está habilitado hasta el 10 de diciembre y los cupones pueden usarse del 15 al 31 en cualquier comercio que cobre con la billetera, incluido Coto.
  • La combinación de MeSumo y las promos regulares de Cuenta DNI permite alcanzar ahorros más altos en rubros clave como supermercados y carnicerías.

El Banco Provincia incorporó una opción que amplía los reintegros disponibles durante diciembre y permite alcanzar un descuento adicional a través de su programa de puntos MeSumo. La mejora se aplica directamente desde Cuenta DNI y ofrece un plus acumulable con las promociones habituales del mes.

Las entidades compiten con propuestas propias .
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Este beneficio puede utilizarse en todos los comercios que operan con la billetera digital, incluido un supermercado muy elegido por los usuarios de la app: Coto, donde los descuentos de Cuenta DNI ya tienen alto impacto durante la temporada de compras de fin de año.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cómo es el programa MeSumo que tiene más descuentos para Cuenta DNI

El programa MeSumo es el sistema de puntos del Banco Provincia, pensado para clientes que usan tarjetas de crédito y débito de la entidad o que operan con Cuenta DNI Comercios. Es gratuito, y permite sumar puntos por consumos, transacciones de comercio y compras realizadas con tarjetas adicionales que aportan al titular.

Durante diciembre, el banco habilitó una categoría especial de canje que reemplaza los premios tradicionales por cupones de ahorro. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial, entrar en la sección de Fiestas y seleccionar uno de los tres vouchers disponibles:

  • 20% con tope de $10.000
  • 30% con tope de $20.000
  • 40% con tope de $30.000

El canje podrá realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre y el cupón elegido podrá utilizarse entre el 15 y el 31 del mismo mes pagando con QR o con Clave DNI. El reintegro se acreditará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra y, si el tope no se consume en una sola operación, el saldo puede aprovecharse en transacciones posteriores.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

El Banco Provincia confirmó que los cupones de MeSumo no reemplazan las promociones habituales, sino que se suman a los beneficios ya previstos para diciembre. Esto permite alcanzar un porcentaje mayor de ahorro al combinar ambas propuestas.

Entre las promociones destacadas de Cuenta DNI figuran los reintegros en comercios esenciales y rubros vinculados a las compras de temporada, como carnicerías, donde la entidad indicó que en la jornada del sábado 20 de diciembre se podría alcanzar un ahorro total de hasta $27.000 al combinar el descuento tradicional con un cupón del 30%.

Los cupones también pueden utilizarse en compras en supermercados adheridos a Cuenta DNI, entre estos Coto, siempre dentro del período habilitado y respetando los topes establecidos por cada tipo de promoción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las opciones preferidas por los argentinos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El beneficio más buscado de Cuenta DNI tiene cambios para diciembre 2025.

Nuevo tope de reintegro: cuál es el descuento que tendrán las carnicerías con Cuenta DNI en diciembre 2025

Comparar valores de TNA y TEA resulta clave para estimar qué ganancia puede obtenerse en apenas un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Nuevos topes: cómo se modificaron los descuentos de Cuenta DNI para diciembre 2025

La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central dio mayor libertad a los bancos para fijar sus intereses.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El beneficio específico para carnicerías, pollajerías y pescaderías se activará el sábado 20 de diciembre. 

Cuándo será el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en diciembre 2025

Rating Cero

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.
play

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
play

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.
play

Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
play

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

últimas noticias

En Córdoba hay unas salinas que destacan a nivel mundial por su belleza natural.

Turismo en Córdoba: las salinas que se destacan a nivel mundial

Hace 7 minutos
Leandro Paredes sorprendió con un outfit de gala.

El look de Leandro Paredes: un traje de inspiración oriental que marcó tendencia

Hace 9 minutos
Milei planea viajar a Noruega.

Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Hace 16 minutos
Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.

Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

Hace 18 minutos
play

Llegaron los aviones F-16 a la Ciudad de Buenos Aires

Hace 29 minutos