Estela de Carlotto: "El Gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria"

La presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se presentó en el escenario montado por el Festival del Día de los Derechos Humanos y se pronunció ante una multitud con un mensaje contra la gestión de Javier Milei: "Menos Estado significa menos derechos".

Estela de Carlotto dio un contundente discurso en la Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto, a cargo de la presidencia de Abuelas de Plaza de Mayo, se hizo presente en el acto central del Festival por el Día de los Derechos Humanos y leyó un comunicado en el que se explayó con críticas al Gobierno. Acompañada de otras madres y abuelas, Carlotto reivindicó la lucha por la memoria y sumó reclamos en nombre de los sectores más vulnerados por las políticas de Javier Milei.

Durante la tarde de este jueves, la activista estuvo presente en Plaza de Mayo y enumeró una serie de puntos, entre los que reclamó por el achicamiento de las instituciones del Estado destinadas a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

“La memoria está en emergencia. Los retrocesos de la Secretaría de Derechos Humanos, ahora devenida en Subsecretaría, impactan en los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de los nietos y nietas”, señaló Carlotto.

En términos más amplios, se expresó sobre las políticas de ajuste que tienen consecuencias directas en la calidad de vida de la población. "Menos Estado significa menos derechos: la falta de entrega de alimentos o medicamentos y la quita de pensiones por discapacidad son un retroceso", denunció sobre las medidas excluyentes que afectan a algunos sectores.

También se refirió a los protocolos antipiquetes del Ministerio de Seguridad de La Nación, y destacó "el destino de fondos millonarios para la represión de la Doctrina Bullrich, con más de 1300 manifestantes heridos, entre ellos Pablo Grillo". Ahí fue cuando los presentes abuchearon a la exministra Patricia Bullrich, marcada como la responsable del operativo que dejó gravemente herido al fotógrafo.

Estela de Carlotto 10-12-25

Estela de Carlotto y su incansable lucha a casi 50 años del Golpe

En el discurso, Estela de Carlotto recordó las incontables marchas que realizaron y destacó: "En esta plaza luchamos por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos. En 2017, también, estuvimos para rechazar el beneficio del Dos por Uno para genocidas".

"Somos el país de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El que abraza a sobrevivientes y testigos, mientras no olvida que acá falta Jorge Julio López, falta que el Poder Judicial juzgue y condene. Faltan los miles de cuerpos desaparecidos y faltan quienes todavía no conocen su identidad: los nietos y nietas", profundizó sobre la historia de resistencia y tenacidad de Madres y Abuelas. Y siguió con un pedido histórico para los responsables: "Rompan el pacto de silencio, digan dónde están".

"A pocos meses del aniversario 50 del golpe, mientras tenemos un Gobierno que se reúne con genocidas para impulsar un plan de impunidad, tenemos bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen", recordó a los desaparecidos y continuó: "Porque fue un genocidio contra quienes participaban en organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, religiosas, estudiantiles, barriales y populares".

"Seguiremos siendo perseverantes en nuestra búsqueda de memoria. No hay que dejarse ganar por los discursos de odio, la banalización de la violencia, las operaciones negacionistas del Gobierno", pidió a los presentes que sean fuertes ante la coyuntura y cerró: "Hay que sostener la pedagogía de la memoria para que el Nunca Más siga vigente en la Argentina".

