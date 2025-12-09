9 de diciembre de 2025 Inicio
INDEC: la industria volvió a bajar en octubre y tocó su peor nivel desde marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que la actividad cayó un 2,9% interanual y un 0,8% con respecto a septiembre, por lo que se ubicó un 5% por debajo del máximo nivel en el gobierno de Javier Milei.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que el índice de producción industrial manufacturero cayó un 2,9% interanual en octubre, mientras que bajó un 0,8% en comparación con septiembre. De esta manera, tocó su peor nivel desde marzo y se ubicó un 5% por debajo de la máxima actividad registrada durante el gobierno de Javier Milei.

La construcción cayó un 0,5% en octubre y frenó la recuperación del sector
La construcción cayó un 0,5% en octubre y se frenó la recuperación del sector

En un informe, el Indec señaló que en octubre, 11 de los 16 rubros de la industria manufacturera bajaron interanualmente, ya que se registraron caídas en Productos textiles (24%), Prendas de vestir, cuero y calzado (15,1%), Productos de tabaco (12,4%), Productos de caucho y plástico (12%), Productos de metal (8,1%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (4,1%) y Madera, papel, edición e impresión (3,4%).

También cayeron Maquinaria y Equipo (2,2%), Alimentos y bebidas (1,7%), Muebles y Colchones, y otras industrias manufactureras (1,5%) y Sustancias y productos químicos (0,4%).

En tanto, subió la actividad de Otro equipo de transporte (11,4%), Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (3,2%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (2%), Productos minerales no metálicos (1,1%) e Industrias metálicas básicas (0,9%).

La construcción cayó un 0,5% en octubre y se frenó la recuperación del sector

La actividad de la construcción registró en octubre un caída mensual de 0,5% en la serie desestacionalizada, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato marca un freno en el ritmo de recuperación que el sector mantenía desde comienzos del año.

De acuerdo con el organismo, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en octubre una suba de 8% frente al mismo mes de 2024, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año avanzó 7,9% interanual. Aun así, el movimiento mensual encendió señales de cautela entre las empresas, ya que el índice tendencia-ciclo apenas creció 0,1% contra septiembre.

El consumo de insumos mostró un comportamiento dispar. En la comparación interanual de octubre se registraron fuertes subas en hormigón elaborado (40,7%), artículos sanitarios de cerámica (35,7%), asfalto (33,6%) y mosaicos graníticos y calcáreos (24,5%).

También avanzaron pinturas, hierro y cemento. En contraste, mostraron caídas yeso (-11,2%), ladrillos huecos (-6,9%), pisos y revestimientos cerámicos (-6,4%), cales (-3,6%) y placas de yeso (-0,6%).

En el acumulado enero-octubre, predominaron nuevamente las subas, con mejoras de 51,1% en asfalto, 30,8% en artículos sanitarios, 22,3% en hormigón y 17,7% en mosaicos. Ladrillos, cales y el resto de los insumos también marcaron avances moderados, mientras que el yeso fue el único insumo que cerró el período en baja, con una caída de 0,5%.

