Turismo en Argentina: el destino "alemán" donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Hay un lugar en las sierras de Córdoba que combina tradiciones centroeuropeas, gastronomía típica y paisajes ideales para paseos, excursiones y descanso.

Villa General Belgrano se distingue por su encanto alpino y su entorno natural fascinante.

  • Villa General Belgrano destaca por su estética alpina, su ambiente centroeuropeo y una gastronomía marcada por la cerveza artesanal, especialmente en verano.
  • Sus celebraciones típicas, como la Oktoberfest y la Sommerfest, son el corazón cultural del pueblo y reúnen tradición, música y sabores regionales.
  • El entorno serrano permite hacer senderismo, visitar cascadas, recorrer pueblos cercanos y disfrutar de miradores y arroyos cristalinos.
  • El acceso se realiza por la Ruta Provincial 5, con conexiones desde Córdoba y Buenos Aires, en un trayecto totalmente asfaltado y señalizado.

Villa General Belgrano es una localidad cordobesa que sorprende a sus visitantes con su arquitectura alpina y su fuerte herencia centroeuropea. Este pintoresco pueblo del Valle de Calamuchita se distingue por sus calles adoquinadas y una amplia oferta gastronómica que tiene a la cerveza artesanal como protagonista, especialmente durante los cálidos días de verano cuando los coloridos decks de madera a lo largo de la avenida principal se llenan de turistas para disfrutar de la buena comida y las bebidas en diversas fiestas.

Entre sus principales atractivos llaman la atención las tradicionales fiestas que reavivan las costumbres centroeuropeas a lo largo del año, siendo la Oktoberfest Argentina o Fiesta Nacional de la Cerveza en octubre el evento más emblemático, aunque el verano también tiene su protagonismo con la Sommerfest durante enero y febrero.

La gastronomía incluye platos típicos como salchichas con chucrut, goulasch con spätzle y costeletas de cerdo ahumadas, además de las producciones de varias fábricas de cerveza artesanal locales que complementan las marcas comerciales disponibles en los numerosos restaurantes y bares.

Este rincón de las Sierras Chicas ofrece mucho más que gastronomía y tradición alemana, ya que su ubicación permite realizar excursiones a destinos cercanos como La Cumbrecita, Villa Alpina y el Dique Los Molinos.

Los visitantes pueden ascender al Cerro de la Virgen para obtener vistas panorámicas del Valle de Calamuchita, explorar la Reserva Natural La Cascada, caminar por la orilla de arroyos cristalinos como El Sauce y Los Reartes, o simplemente disfrutar de sesiones de spa y masajes en un entorno serrano poblado de pinos y flores que permite tener un buen descanso.

Dónde queda Villa General Belgrano

Villa General Belgrano se encuentra ubicada en la provincia de Córdoba, perteneciendo al pintoresco Valle de Calamuchita en las Sierras Chicas. Esta localidad está a aproximadamente 754 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Provincial 5 completamente pavimentada y bien señalizada. La zona es atravesada por arroyos como El Sauce y Los Reartes, y está cerca de cuerpos de agua importantes como el Dique Los Molinos y el Embalse Río Tercero.

Hacia el norte, la ruta comunica con la ciudad de Córdoba capital pasando por Alta Gracia, mientras que hacia el sur conduce a Santa Rosa de Calamuchita a solo 11 kilómetros de distancia.

Qué puedo hacer en Villa General Belgrano

Las opciones de actividades en Villa General Belgrano mezclan gastronomía, tradiciones centroeuropeas, naturaleza y relax:

  • Disfrutar de la amplia oferta gastronómica a lo largo de la Avenida Julio A. Roca y Avenida San Martín, con coloridos decks de madera donde degustar cerveza artesanal y platos típicos centroeuropeos
  • Saborear las producciones de fábricas de cerveza artesanal locales además de marcas comerciales, especialmente durante los hermosos días de verano
  • Degustar platos típicos como salchichas con chucrut, goulasch con spätzle, costeletas de cerdo ahumadas, fondue de queso y fondue de chocolate
  • Visitar confiterías que ofrecen tortas típicas como strudel, streusel de manzana y selva negra acompañadas de chocolate caliente, café o té
  • Participar de la Sommerfest durante enero y febrero, pequeña fiesta de la cerveza en la Plaza José Hernández
  • Asistir a la Oktoberfest Argentina o Fiesta Nacional de la Cerveza en octubre.
  • Conocer la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Semana Santa con la búsqueda del huevo de Pascua
  • Disfrutar de la Fiesta del Chocolate Alpino durante las vacaciones de invierno con fondue de chocolate
  • Recorrer la Feria Navideña en diciembre con stands artesanales, productos regionales, chocolates y repostería típica
  • Ascender al Cerro de la Virgen para obtener vistas impresionantes del Valle de Calamuchita, con sendero de dificultad moderada de 45 minutos a 1 hora
  • Visitar la Reserva Natural La Cascada, sendero que conduce a una hermosa cascada ideal para el senderismo
  • Realizar excursiones a La Cumbrecita, Villa Alpina, Santa Rosa de Calamuchita y el Dique Los Molinos
  • Conocer el antiguo pueblo de Los Reartes a 6 kilómetros, con su tradición gaucha, capilla y extenso río
  • Visitar el Dique Los Molinos con puntos panorámicos, deportes acuáticos y compra de queso y salame regional
  • Caminar por la orilla de los arroyos El Sauce y Los Reartes que atraviesan la zona

Cómo llegar a Villa General Belgrano

Para llegar a Villa General Belgrano desde la Ciudad de Buenos Aires se debe realizar un recorrido de aproximadamente 754 kilómetros principalmente por autopistas y rutas nacionales. Los turistas deben tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario, continuando por esta vía que se convierte en la Autopista Rosario-Córdoba hasta llegar cerca de la ciudad de Córdoba.

Una vez cerca de la capital cordobesa, hay que tomar la conexión hacia el Valle de Calamuchita mediante la Ruta Nacional 36 y luego la Ruta Provincial 5, que lleva directamente a Villa General Belgrano. El viaje se puede realizar en auto particular, en micros de larga distancia, o contratando servicios con agencias de turismo. La Ruta Provincial 5 está completamente pavimentada y bien señalizada, haciendo más fácil el acceso desde distintos puntos de la provincia.

