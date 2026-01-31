Los 2 extras confirmados para la AUH de ANSES más aumento en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información clave sobre cuánto cobran el próximo mes estos beneficiarios. Por + Seguir en







La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó una suba del 2,8% en la AUH.

Es por eso que el monto a cobrar final, con el descuento del 20% pasará a ser de $103.276.

Además, informó que todos los beneficiarios seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia.

También indicó que quienes tengan hijos menores de tres años reciben el pago por el Complemento Leche. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 2,8%, gracias al sistema actual de ajustes, más dos pagos adicionales que se acreditan de forma automática para los grupos habilitados a su cobro.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 El aumento previsto para febrero será del 2,8%, en línea con el índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025 registrado por el Indec. Es por eso que el monto que cobrarán los titulares de la AUH será de $103.276 (sobre un total de $129.096).

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder Reciben automáticamente el cobro de la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE). Aumento en la auh y en las demás ayudas sociales como Ayuda Anual Escolar y Complemento Leche Freepik Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Uno de los complementos de la AUH es la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos por familia:

Familias con un hijo y titulares de la AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.