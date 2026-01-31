Anses confirmó un aumento más dos extras para la AUH.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó una suba del 2,8% en la AUH.
Es por eso que el monto a cobrar final, con el descuento del 20% pasará a ser de $103.276.
Además, informó que todos los beneficiarios seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia.
También indicó que quienes tengan hijos menores de tres años reciben el pago por el Complemento Leche.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 2,8%, gracias al sistema actual de ajustes, másdos pagos adicionales que se acreditan de forma automática para los grupos habilitados a su cobro.
El aumento previsto para febrero será del 2,8%, en línea con el índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025 registrado por el Indec. Es por eso que el monto que cobrarán los titulares de la AUH será de $103.276 (sobre un total de $129.096).
Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder
Reciben automáticamente el cobro de la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.
Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Uno de los complementos de la AUH es la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos por familia:
Familias con un hijo y titulares de la AUE: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.
Monto del Complemento Leche de ANSES en febrero 2026
El Complemento Leche es una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Lo cobran familias con hijos menores de tres años y embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. En febrero el monto será de $48.691.