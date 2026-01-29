Anses indicó cuál es el grupo que se queda afuera del cobro del bono extra en febrero 2026.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social volverá a pagar el bono de $70.000 a jubilados.
Este refuerzo completo lo cobran únicamente los jubilados y pensionados de la mínima.
Los que cobren un poco más, reciben un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219.
Quienes cobren más que ese monto, no reciben ningún tipo de ayuda.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero volverá a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. En ese sentido, explicó que los beneficiarios que quedan excluidos de este pago son aquellos que cobran más que el haber mínimo.
Por qué hay un grupo de jubilados que no cobran el bono de ANSES
Anses confirmó que volverá a pagar el bono de $70.000 a jubilados y pensionados en febrero. Este refuerzo completo lo cobran únicamente los jubilados y pensionados de la mínima, que el próximo mes será de $359.219.
En el caso de los beneficiarios que cobren un poco más, recibirán un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219. Quienes cobren más que ese monto, no reciben ningún tipo de ayuda.
Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026
Los montos con el aumento del 2,8% y el bono de $70.000 incluido son:
Jubilación mínima: $429.219,42
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
Pensiones no contributivas: $321.453,59
Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026
Las fechas de pago se ordenan en base al último número del DNI de cada beneficiario
Jubilados de ANSES que cobran la mínima
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval)