Atención ANSES: el grupo de jubilados que no cobra el bono extra en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes quedan excluidos de este pago el próximo mes.







Anses indicó cuál es el grupo que se queda afuera del cobro del bono extra en febrero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social volverá a pagar el bono de $70.000 a jubilados.

Este refuerzo completo lo cobran únicamente los jubilados y pensionados de la mínima.

Los que cobren un poco más, reciben un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219.

Quienes cobren más que ese monto, no reciben ningún tipo de ayuda. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero volverá a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. En ese sentido, explicó que los beneficiarios que quedan excluidos de este pago son aquellos que cobran más que el haber mínimo.

En el caso de los beneficiarios que cobren un poco más, recibirán un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219. Quienes cobren más que ese monto, no reciben ningún tipo de ayuda.

Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 Los montos con el aumento del 2,8% y el bono de $70.000 incluido son:

Jubilación mínima: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42 Jubilados de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 Las fechas de pago se ordenan en base al último número del DNI de cada beneficiario

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas. Freepik Jubilados de ANSES que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval) Jubilados de ANSES que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero