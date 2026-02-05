5 de febrero de 2026 Inicio
ARCA definió quiénes no podrán usar la tarjeta, hacer transferencias o usar billeteras virtuales en 2026: a qué se debe

ARCA aplicará en 2026 restricciones sobre tarjetas, transferencias y pagos con QR a contribuyentes incluidos en la Base de No Confiables.

La decisión forma parte de una estrategia de control fiscal y financiero orientada a prevenir maniobras de evasión impositiva y posibles operaciones de lavado de dinero.

Deben recategorizarse los monotributistas con más de seis meses de inscripción que, durante 2025, hayan tenido cambios en alguno de los parámetros establecidos para su categoría.
La recategorización del monotributo de ARCA vence este 5 de febrero de 2026: qué debés saber

La decisión forma parte de una estrategia de control fiscal y financiero orientada a prevenir maniobras de evasión impositiva y posibles operaciones de lavado de dinero. El mecanismo apunta a aplicar sanciones operativas inmediatas cuando se detectan inconsistencias entre la información declarada por los contribuyentes y los movimientos financieros registrados en el sistema.

Las restricciones no se aplicarán de manera generalizada, sino que estarán dirigidas exclusivamente a quienes figuren en la denominada "Base de Contribuyentes no Confiables", un listado administrado por ARCA que hereda los criterios de control que anteriormente utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este registro concentra a personas y empresas que, según el organismo, presentan irregularidades relevantes en su situación fiscal o financiera.

Cuáles son las restricciones que definió ARCA para 2026

El universo de afectados estará compuesto por contribuyentes cuyo CUIT figure activo dentro de la base de no confiables. La inclusión en este listado implica que el organismo tributario considera que existen riesgos fiscales asociados a las operaciones de esa persona o empresa.

Esta política se articula con el esquema de supervisión implementado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que durante 2025 instruyó a entidades bancarias y fintech a bloquear cuentas y medios de pago de aquellos usuarios identificados en registros oficiales de riesgo fiscal. De este modo, ARCA y el BCRA coordinan acciones para que las restricciones se ejecuten de forma automática a través del sistema financiero.

En el caso de los comercios, la inclusión en la base de ARCA puede derivar en la imposibilidad de cobrar a través de terminales de pago, plataformas digitales o billeteras virtuales como Mercado Pago, MODO u otras similares. Los procesadores de pago estarán facultados para frenar las operaciones cuando reciban la notificación correspondiente por parte de la autoridad tributaria.

Monotributo Jubilados ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

Marco normativo y respaldo del sistema financiero

La medida fue oficializada mediante la Comunicación 8144/2024, que establece el procedimiento a seguir por las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago. A partir de esta normativa, bancos y fintech cuentan con respaldo legal para bloquear cuentas, tarjetas y otros instrumentos cuando ARCA certifica que un contribuyente se encuentra en el registro de no confiables.

El sistema financiero actúa como ejecutor operativo de la decisión administrativa, sin necesidad de una orden judicial previa. El objetivo es acelerar los mecanismos de control y evitar que se mantengan operaciones activas mientras se analizan posibles irregularidades fiscales.

Desde el punto de vista operativo, el bloqueo puede alcanzar tanto a cuentas bancarias tradicionales como a cuentas de pago gestionadas por billeteras virtuales, independientemente del monto de las operaciones o del tipo de actividad desarrollada por el contribuyente.

Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

