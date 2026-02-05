5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

Con menos días hábiles, ajustes en las plantas y un contexto sectorial adverso, la fabricación de vehículos cayó más del 30% interanual en enero. Las exportaciones también mostraron un retroceso marcado.

Por
La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

La industria automotriz comenzó 2026 con un desempeño negativo, reflejado en una fuerte baja de la producción y las exportaciones durante enero, en un escenario atravesado por el freno de la actividad, la mayor apertura de importaciones y un contexto internacional cada vez más exigente. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que atribuyó parte del retroceso a una menor cantidad de días hábiles y a ajustes productivos en las terminales.

Luis Caputo.
Te puede interesar:

Caputo, sobre la marcha atrás para cambiar la fórmula de inflación: "Pasaron cosas en el medio"

Durante el primer mes del año se fabricaron 20.998 vehículos, lo que representó una caída del 20,7% frente a diciembre y un desplome del 30,1% en comparación con enero de 2025. Desde la entidad explicaron que varias automotrices trasladaron a enero las paradas por vacaciones que en años anteriores se realizaban en diciembre, lo que redujo en tres días la actividad respecto del mismo mes del año pasado.

La menor producción también estuvo vinculada a adecuaciones en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, un proceso que impactó en la cadencia fabril. En promedio, se produjeron unas 1.750 unidades diarias durante el mes.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que las cifras “muestran un nivel de actividad inferior al de enero del año pasado” y sostuvo que para tener una evaluación más precisa de la evolución del sector “será necesario observar el comportamiento del primer trimestre”.

En el frente externo, las exportaciones alcanzaron las 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. El dato implicó una caída del 51% respecto de diciembre y del 12,3% en términos interanuales, confirmando un inicio de año débil para los envíos al exterior.

Las ventas mayoristas mostraron un comportamiento distinto. Las entregas a concesionarios totalizaron 34.333 unidades, con una baja del 33,1% frente al mes anterior, pero con una leve suba del 0,7% en la comparación interanual, lo que las convirtió en la única variable que logró evitar una caída respecto de enero de 2025.

Desde ADEFA advirtieron que, en un contexto global marcado por la transformación tecnológica y políticas industriales activas en los principales mercados, resulta clave profundizar el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado para mejorar la competitividad. En ese sentido, destacaron las reducciones y eliminaciones impositivas implementadas a nivel nacional en los últimos dos años y reclamaron que provincias y municipios acompañen el proceso, especialmente en los impuestos que afectan a las exportaciones, además de avanzar en la apertura de nuevos mercados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo y Marco Lavagna.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Tras el escándalo en el INDEC, Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre

Caputo, duro contra los empresarios textiles.

Caputo volvió a cargar contra los empresarios textiles: "Es excelente que se animen a reconocer que estaban caros"

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.

Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

Rating Cero

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

últimas noticias

La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre. 

Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2%

Hace 6 minutos
Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

Hace 12 minutos
play

Recorrió 60 kilómetros por un desafío personal: la historia del influencer de 21 años que corrió de Caballito a La Plata

Hace 21 minutos
play

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

Hace 30 minutos
Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente..

Adiós a las sillas en la cocina: con este mueble, tu casa va a tener un estilo renovado

Hace 37 minutos