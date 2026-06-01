1 de junio de 2026 Inicio
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Este es el código clave de ANSES para poder hacer trámites y consultas en junio 2026

El organismo de seguridad social impulsa el uso de una contraseña para elevar la seguridad de los beneficiarios y acceder más rápido a la documentación.

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Esta medida busca prevenir estafas

Esta medida busca prevenir estafas, ya que se observó un aumento en el uso indebido de la Clave por parte de personas no autorizadas.


ANSES
  • La Clave de Seguridad Social es el código que permite realizar trámites y consultas de ANSES de manera online.
  • Con esta clave, los beneficiarios pueden acceder a Mi ANSES y utilizar la Atención Virtual sin necesidad de ir a una oficina.
  • Jubilados, pensionados, titulares de AUH y trabajadores pueden gestionar distintos trámites desde sus hogares.
  • La clave se obtiene de forma gratuita a través de la web o la aplicación oficial de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a todos sus beneficiarios la importancia de contar con la Clave de Seguridad Social, una herramienta indispensable para realizar consultas y gestionar trámites de manera online durante junio de 2026. Este código permite acceder a los servicios digitales del organismo sin necesidad de concurrir a una oficina, lo que agiliza distintos procedimientos vinculados con prestaciones, asignaciones y jubilaciones.

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ANSES

A través de esta clave, los usuarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES y utilizar la Atención Virtual para resolver diversas gestiones desde una computadora o teléfono celular. Además, resulta fundamental para consultar fechas de cobro, revisar información personal y mantenerse al tanto de cualquier novedad relacionada con las prestaciones que administra el organismo.

Cuál es el código fundamental para hacer trámites y consultas de ANSES en junio 2026

La Clave de Seguridad Social es el código que ANSES exige para acceder a los servicios personalizados de Mi ANSES. Gracias a esta herramienta, los jubilados y pensionados pueden modificar la entidad bancaria donde cobran sus haberes, cambiar de obra social y consultar el estado de expedientes en trámite.

Tarifa Social de gas
Los requisitos clave para acceder a la Tarifa Social de gas

Los requisitos clave para acceder a la Tarifa Social de gas

Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo tienen la posibilidad de elegir la modalidad de cobro y verificar cuándo percibirán sus pagos. Asimismo, los trabajadores en relación de dependencia pueden consultar su Historia Laboral, gestionar la Certificación de Servicios, solicitar el Reconocimiento de Servicios y presentar el certificado escolar correspondiente.

Otra de las funciones más utilizadas consiste en la actualización de datos personales y de contacto, una acción clave para recibir información oficial sobre modificaciones en las prestaciones.

Cómo generar la Clave de Seguridad Social ANSES

Para obtener la Clave de Seguridad Social, los usuarios deben ingresar a la página oficial o a la aplicación de ANSES y seguir una serie de pasos sencillos.

Primero deben acceder a la sección “Mi ANSES” y seleccionar la opción “Creá tu clave”. Luego tendrán que ingresar su número de CUIL, el número de trámite que figura en el DNI y responder las preguntas de seguridad solicitadas por el sistema. Si no logran completar esa validación, deberán acercarse a una oficina del organismo para finalizar el proceso.

Clave de Seguridad ANSES
Con estas acciones, las autoridades buscan detener la proliferación de estafas asociadas a estos procedimientos.

Con estas acciones, las autoridades buscan detener la proliferación de estafas asociadas a estos procedimientos.

Finalmente, deberán elegir una contraseña segura, aceptar las políticas de seguridad y confirmar la operación. Una vez habilitada la clave, podrán realizar consultas y trámites de manera gratuita desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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