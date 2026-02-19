19 de febrero de 2026 Inicio
AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma y los nuevos valores que regirán el próximo mes para la Asignación Universal por Hijo, con ajuste por movilidad y activación de pagos complementarios.

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sube un 2,88% en marzo por la actualización vinculada a la inflación.

  • El monto general será de $132.814, con retención del 20% hasta presentar la Libreta.

  • El cronograma comienza el 9 de marzo según la terminación del DNI.

  • También se acreditará la ayuda escolar anual y beneficios adicionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se cobrará en marzo de 2026 a partir del lunes 9, según la terminación del DNI, y que el monto tendrá un aumento del 2,88%. Con esta actualización, el valor bruto asciende a $132.814, aunque el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

El incremento de marzo se calcula en base al último dato inflacionario.
ANSES AUH 2.png
El calendario de cobro depende del número final del DNI.

El calendario de cobro depende del número final del DNI.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. También pueden acceder monotributistas sociales. El beneficio alcanza a menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad. Anses deposita mensualmente el 80% del monto y reserva el porcentaje restante hasta que se acrediten los controles de salud y escolaridad.

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

Con el aumento del 2,88%, el valor general será de $132.814. De esa cifra, se cobra en mano $106.251,20, mientras que $26.562,80 quedan retenidos. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $432.461. Tras aplicar la retención, el pago directo será de $345.968,80.

En marzo también se acreditará de manera automática la Ayuda Escolar Anual para niños de entre 4 y 16 años. Además, continúan vigentes complementos como la Tarjeta Alimentar, que paga $52.250 por un hijo, y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

AUH de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma oficial se organiza por terminación de DNI:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo.

  • DNI terminado en 1: martes 10 de marzo.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de marzo.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo.

ANSES AUH.png
El 20% retenido se paga tras la presentación de la Libreta.

El 20% retenido se paga tras la presentación de la Libreta.

Desde el inicio del calendario, los titulares pueden consultar su liquidación en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

