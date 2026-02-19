19 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Embarazo, este viernes 20 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 20 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.
AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 con aumento confirmado

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 9 podrán cobrar este viernes 20 de febrero de 2026 sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

ANSES comunicó que las titulares que tengan DNI terminado en 7 podrán cobrar sus montos este viernes en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo oficial comunicó que las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes 20 de febrero, con DNI finalizado en 6.

ANSES: Asignaciones de pago único de Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de marzo, con todos los documentos de la Primera Quincena.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

