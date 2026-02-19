Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Embarazo, este viernes 20 de febrero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 20 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 9 podrán cobrar este viernes 20 de febrero de 2026 sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo ANSES comunicó que las titulares que tengan DNI terminado en 7 podrán cobrar sus montos este viernes en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES: Asignación por Embarazo El organismo oficial comunicó que las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes 20 de febrero, con DNI finalizado en 6.

ANSES: Asignaciones de pago único de Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de marzo, con todos los documentos de la Primera Quincena.