Así podés revisar si aprobaron tu solicitud para las Becas Progresar de ANSES en junio 2026

La Agencia Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos de la asignación que brinda el ente estatal y cómo saber si sos parte de la misma.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los importes que continuarán vigentes para las Becas Progresar durante mayo de 2026 y aclaró que, durante este mes, no se aplicarán modificaciones en los montos que perciben los beneficiarios del programa educativo.

Cómo ver si aprobaron tu solicitud para las Becas Progresar de ANSES en junio 2026

Desde el organismo previsional señalaron que es posible verificar las fechas de pago, el estado de la inscripción y los requisitos del programa a través del portal oficial de ANSES o mediante la aplicación Mi Argentina, accediendo con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También se puede revisar el estado de la beca desde la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada.

becas progresar Programa de Becas Progresar, junio 2026. Freepik

Así fue el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026

Actualmente, el programa mantiene una asignación mensual bruta de $35.000, un importe que no registra actualizaciones desde el año anterior, distinto a lo que sucede con otras prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que sí fueron ajustadas recientemente. En este contexto, los beneficiarios sujetos al mecanismo de retención perciben cada mes $28.000, mientras que los $7.000 restantes son abonados posteriormente, una vez que se acredita el cumplimiento de las exigencias académicas establecidas por el programa.

Por otra parte, ANSES continúa avanzando con la regularización de pagos pendientes correspondientes al ciclo lectivo 2025. A su vez, una gran cantidad de aspirantes ya comenzó a recibir la notificación de aprobación para la convocatoria 2026 a través de la plataforma oficial de Progresar.