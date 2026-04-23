23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

El INDEC publicó que el consumo en autoservicios mayoristas disminuyó 1,2% interanual y en supermercados cayó 3,1% para el mismo periodo. El medio de pago más elegido para compras minoristas es la tarjeta de crédito.

Por
El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

Freepik

Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7% en febrero y el consumo en supermercados subió 0,3% para el mismo periodo. En la comparación interanual, las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%. Es decir, en ambos tipos de comercio se vende menos que en febrero de 2025.

Las librerías buscan distintas estrategias para capear una nueva fase de la crisis que afrontan desde hace años.
Te puede interesar:

Leer en tiempos de crisis: en el Día del Libro, las ventas siguen cayendo

La inflación en febrero había sido de 2,9%, igual que en enero, pero la categoría "Alimentos y bebidas no alcohólicas" había aumentado 3,3%.

Mayoristas INDEC FEB2026
El resumen del informe del INDEC sobre la venta en autoservicios mayoristas en febrero de 2026.

El resumen del informe del INDEC sobre la venta en autoservicios mayoristas en febrero de 2026.

El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas incrementó 10,2% respecto a febrero de 2025 y subió 22,2% para las ventas minoristas. En estas últimas, la tarjeta de crédito se consagró como el método de pago más utilizado (43,6%), seguido de la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y "otros" (14,6%).

Para las ventas mayoristas el método de pago más utilizado fue "otros" (31,9%), seguido de tarjetas de crédito (25,9%), efectivo (26,4%) y tarjetas de débito (15,8%). En comparación con febrero de 2025, el uso de la tarjeta de débito cayó 13,6%.

Supermercados INDEC FEB2026
El resumen del informe del INDEC sobre la venta en supermercados en febrero de 2026.

El resumen del informe del INDEC sobre la venta en supermercados en febrero de 2026.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

Este instrumento financiero se destaca por su previsibilidad.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 450.000 pesos a 30 días en abril 2026

El objetivo del sistema es detectar posibles casos de evasión, operaciones no registradas o movimientos que no se condicen con la situación fiscal declarada. 

Hasta qué monto podés invertir en un Plazo Fijo para no tener problemas con ARCA en 2026

La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y se profundiza la tendencia negativa.

La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y se profundiza la tendencia negativa

cuenta dni vuelve a contar con el 40% de descuento mas utilizado: donde aplica

Cuenta DNI vuelve a contar con el 40% de descuento más utilizado: dónde aplica

El dólar oficial mantiene la estabilidad durante abril.

El dólar vuelve a estabilizarse y ahora se mantiene en $1.400

El refuerzo alimentario mantiene los mismos valores desde hace dos años.

Última hora: ¿hay aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026?

Rating Cero

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000. 

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
play

¿Popeye pero en versión de terror? Este es el estreno de Prime Video sobre el famoso personaje que está sorprendiendo a todos

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

últimas noticias

El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Hace 23 minutos
El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

Hace 28 minutos
Las librerías buscan distintas estrategias para capear una nueva fase de la crisis que afrontan desde hace años.

Leer en tiempos de crisis: en el Día del Libro, las ventas siguen cayendo

Hace 1 hora
Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Hace 1 hora
Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Hace 1 hora