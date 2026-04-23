Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7% en febrero y el consumo en supermercados subió 0,3% para el mismo periodo. En la comparación interanual, las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%. Es decir, en ambos tipos de comercio se vende menos que en febrero de 2025.
La inflación en febrero había sido de 2,9%, igual que en enero, pero la categoría "Alimentos y bebidas no alcohólicas" había aumentado 3,3%.
El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas incrementó 10,2% respecto a febrero de 2025 y subió 22,2% para las ventas minoristas. En estas últimas, la tarjeta de crédito se consagró como el método de pago más utilizado (43,6%), seguido de la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y "otros" (14,6%).
Para las ventas mayoristas el método de pago más utilizado fue "otros" (31,9%), seguido de tarjetas de crédito (25,9%), efectivo (26,4%) y tarjetas de débito (15,8%). En comparación con febrero de 2025, el uso de la tarjeta de débito cayó 13,6%.
Supermercados INDEC FEB2026
El resumen del informe del INDEC sobre la venta en supermercados en febrero de 2026.
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