Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3% El INDEC publicó que el consumo en autoservicios mayoristas disminuyó 1,2% interanual y en supermercados cayó 3,1% para el mismo periodo. El medio de pago más elegido para compras minoristas es la tarjeta de crédito. Por + Seguir en







El consumo durante el gobierno de Javier Milei. Freepik

Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7% en febrero y el consumo en supermercados subió 0,3% para el mismo periodo. En la comparación interanual, las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%. Es decir, en ambos tipos de comercio se vende menos que en febrero de 2025.

La inflación en febrero había sido de 2,9%, igual que en enero, pero la categoría "Alimentos y bebidas no alcohólicas" había aumentado 3,3%.

Mayoristas INDEC FEB2026 El resumen del informe del INDEC sobre la venta en autoservicios mayoristas en febrero de 2026.

El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas incrementó 10,2% respecto a febrero de 2025 y subió 22,2% para las ventas minoristas. En estas últimas, la tarjeta de crédito se consagró como el método de pago más utilizado (43,6%), seguido de la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y "otros" (14,6%).

Para las ventas mayoristas el método de pago más utilizado fue "otros" (31,9%), seguido de tarjetas de crédito (25,9%), efectivo (26,4%) y tarjetas de débito (15,8%). En comparación con febrero de 2025, el uso de la tarjeta de débito cayó 13,6%.