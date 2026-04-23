23 de abril de 2026 Inicio
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Colegiales: se incendió un departamento y encontraron muerto al dueño con un balazo

Tenía 77 años y desde hacía ocho que vivía en el edificio. Su cuerpo fue hallado con un arma de fuego al lado y las autoridades buscan establecer si fue asesinado o si se suicidó.

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El hecho se produjo sobre la calle Moldes.

El hecho se produjo sobre la calle Moldes.

Captura de Google Maps

Un hombre fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento en el barrio porteño de Colegiales, luego de que bomberos de la Ciudad apagaran un incendio en el inmueble. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer si fue asesinado o si se suicidó.

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El hecho se registró en el octavo piso de un edificio situado en la calle Moldes al 1100, entre Zavala y Virrey Loreto, donde el personal de Bomberos de la Ciudad mitigó las llamas en un departamento y encontró muerto al dueño del inmueble, un hombre de 77 años identificado como Pedro, con un disparo en la sien y un arma de fuego al lado.

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Según consignó Clarín, el hombre vivía con su pareja y desde hacía ocho años que vivía en el edificio. En tanto, el medio mencionado agregó que dos hijos murieron en la pandemia del Covid-19 y que las autoridades sospechan que atravesaba un cuadro de depresión. "Era conflictivo, no tenía buen trato con la mayoría", señaló una mujer.

En este marco, ahora intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40 para tratar de constatar si se trató de un homicidio o suicidio, en el marco de la investigación.

Incendio fatal en Villa Crespo: murió un jubilado y evacuaron a 16 vecinos

Un incendio de grandes dimensiones en un edificio sacudió el lunes al barrio porteño de Villa Crespo y dejó como saldo la muerte de un jubilado, además de la evacuación preventiva de varios vecinos del edificio.

El fuego se originó en un departamento ubicado en el tercer piso de un inmueble situado en la intersección de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo. Por motivos que aún no fueron establecidos, las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte de la vivienda.

De acuerdo con fuentes policiales, en el interior del departamento había una considerable acumulación de objetos y residuos, lo que habría facilitado la propagación del fuego.

Cuando los Bomberos de la Ciudad lograron ingresar al lugar, encontraron el cuerpo sin vida del propietario, un hombre de aproximadamente 85 años, que no logró escapar del incendio.

En paralelo, 16 vecinos fueron evacuados como medida preventiva. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, a la espera de poder regresar a sus hogares una vez que finalicen las tareas de inspección.

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