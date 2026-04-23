La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y se profundiza la tendencia negativa El índice que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella se ubicó en 39,64 puntos y acumuló una baja interanual superior al 10%. El deterioro fue más fuerte en el Interior y entre los hogares de menores ingresos. Por + Seguir en







La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y se profundiza la tendencia negativa.

Según el último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF), en abril el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 39,64 puntos, lo que representa una caída mensual de 5,68%. En la comparación interanual, el retroceso alcanza el 10,12%, consolidando una tendencia negativa que refleja el deterioro en las percepciones económicas de los hogares.

El informe evidencia que el pesimismo se extendió de manera generalizada en todo el país. Por regiones, el Interior encabezó las caídas con una baja del 10,57%, aunque continúa exhibiendo el nivel más alto del índice con 45,35 puntos. Le siguió la Ciudad de Buenos Aires, con una contracción de 6,69%, mientras que el Gran Buenos Aires registró el descenso más moderado (-1,53%), aunque mantiene el nivel más bajo (36,82 puntos).

La caída también mostró un fuerte sesgo social. Entre los hogares de menores ingresos, el ICC se desplomó un 12,60% mensual, marcando el mayor deterioro entre los segmentos relevados. En contraste, los hogares de ingresos altos registraron una baja más acotada, del 1,80%. Aun así, este último grupo continúa mostrando un nivel de confianza superior (42,57 puntos) frente a los sectores más vulnerables (35,50 puntos).

En cuanto a los componentes del índice, todos los subíndices registraron variaciones negativas. La mayor caída se observó en el rubro Bienes Durables e Inmuebles, con un descenso del 9,51%, lo que sugiere una retracción en las decisiones de consumo de largo plazo. Por su parte, la evaluación de la Situación Macroeconómica retrocedió 4,30%, mientras que la percepción sobre la Situación Personal mostró una baja más moderada del 3,96%.

El deterioro también alcanzó tanto al presente como a las expectativas. Las Condiciones Presentes se desplomaron 9,03%, reflejando el impacto inmediato de la coyuntura económica, mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron 3,30%, lo que anticipa un horizonte de cautela entre los consumidores.