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Las exportaciones superaron los u$s100.000 millones y marcaron un récord histórico

El superávit comercial alcanzó en los últimos doce meses u$s26.472 millones, también un máximo, según la consultora Quantum. El crecimiento de las ventas externas, con impulso de Vaca Muerta, explicó el resultado, pero las importaciones de bienes para producir e invertir cayeron.

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Las exportaciones superaron los u$s100.000 millones y marcaron un récord histórico

Las exportaciones de Argentina superaron por primera vez los u$s100.000 millones en un los últimos doce meses, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, por el aumento de las ventas externas y el mayor aporte del sector energético, según un informe de la consultora Quantum.

La empresa ya había tomado la misma medida en 2019.
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El informe precisa que las exportaciones acumularon u$s100.845 millones en ese lapso. El saldo comercial llegó a u$s26.472 millones. Ambas cifras son máximos históricos para una ventana de doce meses.

Las compras externas de maquinaria, equipos y componentes para la producción retrocedieron. Ese comportamiento puede reflejar debilidad de la inversión y de algunos sectores de la actividad económica.

El aumento de las exportaciones explicó el 90,5% de la mejora del superávit en 2026

Entre enero y septiembre, las exportaciones totalizaron u$s77.267 millones, un 21,6% más que un año antes. Los precios internacionales subieron 10,9% y las cantidades exportadas, 9,3%. Las importaciones sumaron u$s56.069 millones, 2,5% menos, y el superávit fue de u$s21.198 millones.

El saldo mejoró unos u$s15.160 millones frente al mismo período de 2025. Las mayores exportaciones aportaron u$s13.722 millones (90,5% del aumento) y la caída de las importaciones, u$s1.438 millones (9,5%). A diferencia de otros períodos, el superávit no provino de una fuerte contracción de las compras externas.

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