25 de octubre de 2026 Inicio
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La Asignación por Embarazo de ANSES tiene un cambio fundamental para noviembre 2026: de qué se trata

La medida busca simplificar la acreditación de los requisitos necesarios para acceder al pago completo del beneficio.

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Este es el cambio que tendrá la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre 2026.

Este es el cambio que tendrá la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre 2026.

ANSES
  • ANSES modificará la forma de verificar los controles médicos de la Asignación por Embarazo.
  • El Ministerio de Salud enviará los datos sanitarios directamente al organismo previsional.
  • El nuevo sistema comenzará a funcionar el 1° de noviembre de 2026.
  • El cambio simplifica el trámite, pero mantiene el 20% retenido hasta después del embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un nuevo sistema para verificar los controles médicos de las personas que reciben la Asignación por Embarazo. A partir de esta modificación, el organismo podrá consultar directamente los registros oficiales para comprobar el seguimiento de salud realizado durante la gestación, sin exigir certificados en papel cuando la información ya esté disponible.

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Hasta ahora, las titulares debían presentar, de manera presencial, el formulario PS 2.10 una vez finalizado el embarazo para acreditar los controles y acceder al porcentaje del beneficio que había quedado pendiente. Con el nuevo mecanismo, esos datos serán enviados mensualmente por el Ministerio de Salud, lo que permitirá realizar la verificación de manera automática cuando los registros estén completos.

El procedimiento comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026 y alcanzará a las asignaciones puestas al pago desde esa fecha. De todos modos, el formulario seguirá siendo necesario si faltan datos médicos o se detectan inconvenientes con la información recibida.

Este es el cambio que tendrá la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre 2026.

Este es el cambio que tendrá la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre 2026.

Qué cambio clave tiene la Asignación por Embarazo de ANSES

Las titulares de la Asignación por Embarazo cobran cada mes el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta después de finalizada la gestación. Para acceder a ese dinero, deben acreditar tanto el fin del embarazo como la realización de los controles médicos requeridos. Hasta ahora, este trámite se realizaba mediante el formulario PS 2.10 y la documentación correspondiente, que debía presentarse dentro de los 12 meses posteriores.

Con el nuevo sistema, quienes tengan sus datos sanitarios correctamente registrados no necesitarán acudir a una oficina de ANSES para acreditar los controles. Sin embargo, el cambio no modifica el porcentaje retenido ni adelanta su pago, sino que simplifica la verificación médica. Si falta información o hay errores en los registros, las beneficiarias deberán presentar los certificados y comprobantes necesarios ante el organismo.

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