Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente

Boca derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, por lo que recuperó el liderazgo de la tabla anual y se acercó a la punta de la Zona A. Tras la victoria, el Xeneize intentará conseguir otro triunfo en su próximo partido.
El próximo encuentro de Boca será el Superclásico contra River, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Clausura. El cruce se jugará el 1° de noviembre desde las 19:15 en la Bombonera, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará su quinta victoria consecutiva en el campeonato luego de imponerse sobre Lanús (1-0), Central Córdoba (3-1), Unión (3-0) y Talleres (2-1), aunque perdió 1-0 contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.
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El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el Millonario se produjo el 19 de abril en el estadio Monumental, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda ganó 1-0 con un gol de Leandro Paredes de penal por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora volvió a ser el líder.
Una exfigura del Real Madrid encendió la polémica antes de la final: "Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca"
A falta de un mes para la gran definición de la Copa Sudamericana 2026, las primeras voces del fútbol internacional comenzaron a encender la previa del duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Así, el ex lateral derecho brasileño Cícero João de Cézare, popularmente conocido como Cicinho, lanzó una categórica sentencia sobre el enfrentamiento: "Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo".
Durante su participación como comentarista en el programa Jogo Aberto, el exjugador, que cuenta con el respaldo de una destacada trayectoria tanto en el fútbol sudamericano como en el europeo, se pronunció acerca del gran duelo. Antes de consagrarse campeón del mundo con San Pablo, disputó 70 partidos con la camiseta de Atlético Mineiro, rendimiento que impulsó su traspaso al Real Madrid en enero de 2006 por 7,8 millones de euros. Posteriormente, el exfutbolista fue transferido a la Roma por 15 millones de euros, consolidando un recorrido de primer nivel internacional.
El choque definitorio del certamen continental se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, una sede en la que las altas temperaturas representarán un obstáculo extra para ambos planteles. Para alcanzar esta instancia, el equipo argentino accedió a la final tras eliminar a Vasco da Gama en semifinales, mientras que la escuadra de Belo Horizonte selló su clasificación al superar a Montevideo City Torque.