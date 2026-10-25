26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente

El Xeneize derrotó 1-0 al Rojo en Avellaneda por el Torneo Clausura 2026, por lo que recuperó la punta de la tabla anual. Ahora, se preparará para un partido trascendental.

Por
Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.

Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.

X (@LigaAFA)
Facundo Herrera anotó el gol de Boca contra Independiente.
Te puede interesar:

Boca le ganó 1-0 a Independiente, recuperó la punta de la tabla anual y ya piensa en el Superclásico

El próximo encuentro de Boca será el Superclásico contra River, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Clausura. El cruce se jugará el 1° de noviembre desde las 19:15 en la Bombonera, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará su quinta victoria consecutiva en el campeonato luego de imponerse sobre Lanús (1-0), Central Córdoba (3-1), Unión (3-0) y Talleres (2-1), aunque perdió 1-0 contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el Millonario se produjo el 19 de abril en el estadio Monumental, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda ganó 1-0 con un gol de Leandro Paredes de penal por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora volvió a ser el líder.

Una exfigura del Real Madrid encendió la polémica antes de la final: "Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca"

A falta de un mes para la gran definición de la Copa Sudamericana 2026, las primeras voces del fútbol internacional comenzaron a encender la previa del duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Así, el ex lateral derecho brasileño Cícero João de Cézare, popularmente conocido como Cicinho, lanzó una categórica sentencia sobre el enfrentamiento: "Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo".

Durante su participación como comentarista en el programa Jogo Aberto, el exjugador, que cuenta con el respaldo de una destacada trayectoria tanto en el fútbol sudamericano como en el europeo, se pronunció acerca del gran duelo. Antes de consagrarse campeón del mundo con San Pablo, disputó 70 partidos con la camiseta de Atlético Mineiro, rendimiento que impulsó su traspaso al Real Madrid en enero de 2006 por 7,8 millones de euros. Posteriormente, el exfutbolista fue transferido a la Roma por 15 millones de euros, consolidando un recorrido de primer nivel internacional.

El choque definitorio del certamen continental se disputará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, una sede en la que las altas temperaturas representarán un obstáculo extra para ambos planteles. Para alcanzar esta instancia, el equipo argentino accedió a la final tras eliminar a Vasco da Gama en semifinales, mientras que la escuadra de Belo Horizonte selló su clasificación al superar a Montevideo City Torque.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Independiente recibe a Boca: horario, posibles formaciones y dónde ver el partido

Boca quiere seguir peleando todos los frentes y va por los tres puntos ante un necesitado Independiente

Estudiantes, Boca y River se ilusionan con jugar el Mundial de Clubes 2029.

Mundial de Clubes: tras el triunfo de Estudiantes, cómo quedaron los equipos argentinos en la tabla

La presentadora tuvo un gesto sorprendente con un jugador xeneize.

El provocador mensaje de Nati Jota para un futbolista de Boca

El exjugador de 46 años apuntó contra Boca.

Una exfigura del Real Madrid encendió la polémica antes de la final: "Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca"

El flamante casco de Franco Colapinto.

Colapinto sorprendió con su nuevo casco: el guiño a Boca que dará que hablar

En el partido de vuelta, Estudiantes podrá contar con Marcos Rojo.

Estudiantes va al Maracaná en busca de la clasificación a la final de la Libertadores

Rating Cero

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

Lali Espósito de vacaciones en Brasil.

Tras su despedida de soltera, Lali Espósito aseguró que está siguiendo el balotaje en Brasil

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

Lali sigue celebrando el amor antes de dar el sí con Pedro Rosemblat.

Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).
play

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

últimas noticias

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Hace 1 hora
play
Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Hace 1 hora
Massa junto a Lula da Silva.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

Hace 1 hora
Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Hace 1 hora
Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras la victoria de Lula en Brasil, Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden"

Hace 2 horas