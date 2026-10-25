Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente El Xeneize derrotó 1-0 al Rojo en Avellaneda por el Torneo Clausura 2026, por lo que recuperó la punta de la tabla anual. Ahora, se preparará para un partido trascendental. Por Agregar C5N en









Boca derrotó a Independiente en Avellaneda. X (@LigaAFA)

Boca derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, por lo que recuperó el liderazgo de la tabla anual y se acercó a la punta de la Zona A. Tras la victoria, el Xeneize intentará conseguir otro triunfo en su próximo partido.

El próximo encuentro de Boca será el Superclásico contra River, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Clausura. El cruce se jugará el 1° de noviembre desde las 19:15 en la Bombonera, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará su quinta victoria consecutiva en el campeonato luego de imponerse sobre Lanús (1-0), Central Córdoba (3-1), Unión (3-0) y Talleres (2-1), aunque perdió 1-0 contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. X: @LigaAFA El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el Millonario se produjo el 19 de abril en el estadio Monumental, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda ganó 1-0 con un gol de Leandro Paredes de penal por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora volvió a ser el líder.

Una exfigura del Real Madrid encendió la polémica antes de la final: "Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca" A falta de un mes para la gran definición de la Copa Sudamericana 2026, las primeras voces del fútbol internacional comenzaron a encender la previa del duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Así, el ex lateral derecho brasileño Cícero João de Cézare, popularmente conocido como Cicinho, lanzó una categórica sentencia sobre el enfrentamiento: "Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo".