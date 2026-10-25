Graves acusaciones de Lula: ¿por qué el TSE decidió extender la votación en Brasil? El Tribunal Superior Electoral prorrogó dos horas el cierre de urnas en todo Brasil, especialmente en Bahía y São Paulo. La decisión buscó garantizar el derecho al voto de millones de ciudadanos que tuvieron dificultades para trasladarse. Tanto Lula da Silva como Flávio Bolsonaro reclamaron la extensión, aunque luego se cruzaron acusaciones sobre responsabilidades políticas y presiones locales. Por Agregar C5N en









El Tribunal Superior Electoral extendió el horario de votación del balotaje presidencial hasta las 19 horas.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió este domingo prolongar por dos horas la jornada de votación del balotaje presidencial en todo el país. Las urnas, que debían cerrarse a las 17 (hora de Brasilia), permanecerán abiertas hasta las 19. La resolución fue firmada por el ministro Cristiano Zanin, miembro del TSE. Según se explicó, la medida responde a la disminución del servicio de colectivos y otros transportes públicos en distintas regiones, con especial impacto en las capitales de São Paulo y Bahía.

El actual presidente Lula da Silva pidió a la Justicia Electoral extender dos horas el horario de votación. "Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, expresó ante la prensa y denunció que casi el 40% de los colectivos en São Paulo fueron retirados de circulación y que la situación se repitió en otras ciudades. Según el mandatario, los mayores inconvenientes se dieron en el nordeste, su principal bastión electoral.

Por eso, durante toda la jornada su campaña advirtió que la falta de transporte podía impedir que miles de personas llegaran a votar y reclamó a la Justicia Electoral que garantice el derecho al sufragio para todos los ciudadanos. En ese sentido, el Partido de los Trabajadores denunció que algunos intendentes opositores no cumplieron con la orden de garantizar servicio pleno y gratuito durante la jornada.

Lula durante el debate presidencial previo a la segunda vuelta en Brasil. Web Por su parte, Flávio Bolsonaro también reclamó una prórroga, pero en su caso por las fuertes lluvias que afectaron a votantes en estados del sur como Paraná y Santa Catarina. En Salvador, incluso se ordenó la detención del secretario de Movilidad por sospechas de haber retirado colectivos para perjudicar a Lula, en una ciudad donde el líder del PT había sacado amplia ventaja en la primera vuelta.

Confira abaixo o Ofício da Presidência do @TSEjusbr sobre o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação do horário das Eleições 2026. pic.twitter.com/1c3D0s3LhA — TSE (@TSEjusbr) October 25, 2026 Balotaje caliente en Brasil: prórroga y tensión en las urnas Antes de la resolución del TSE, tanto Lula da Silva como Flávio Bolsonaro habían pedido extender el horario de votación. Lula, de 80 años, reclamó que se mantuvieran abiertos los centros en municipios afectados por la retirada de colectivos, mientras que el equipo del senador del Partido Liberal presentó un pedido urgente alegando las fuertes lluvias en São Paulo, Paraná y Santa Catarina. Finalmente, el ministro Cristiano Zanin resolvió que la prórroga alcanzara a todo el país.