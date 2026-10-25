Cuándo se cobrará el aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026 Los beneficiarios recibirán este ingreso extra de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa vigente. Por Agregar C5N en









Conocé las fechas de cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026. Freepik

ANSES pagará la segunda cuota del aguinaldo junto con los haberes de diciembre de 2026.

El calendario de pagos se organizará según la terminación del DNI.

El monto dependerá del haber previsional y del período correspondiente.

Los pagos se distribuirán entre el 9 y el 23 de diciembre, según el rango de haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió cómo se organizarán los pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados, un mes en el que los beneficiarios también cobrarán la segunda cuota del aguinaldo. El cronograma se distribuirá de acuerdo con la terminación del DNI, con fechas establecidas en la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Este ingreso extra forma parte de las prestaciones que reciben los adultos mayores dos veces al año. La Ley 24.241 establece el pago de una prestación anual complementaria, que se divide en dos cuotas: la primera se abona en junio y la segunda en diciembre. Por eso, el monto correspondiente al aguinaldo se acreditará junto con los haberes previsionales del último mes de 2026.

Además, la ley establece que, si una persona tuvo derecho a cobrar una prestación previsional durante solo una parte del semestre, el aguinaldo se calcula de forma proporcional. Por eso, el monto dependerá del haber que cada jubilado o pensionado haya cobrado durante este tiempo.

ANSES entregará en diciembre la segunda cuota del aguinaldo 2026. Freepik En qué fecha cobrarán los jubilados de ANSES el aguinaldo de diciembre 2026 Según el cronograma establecido por la Resolución 349/2025, las fechas de cobro para los jubilados y pensionados comprendidos en el primer tramo de pagos serán las siguientes:

DNI terminado en 0: 9 de diciembre.

9 de diciembre. DNI terminado en 1: 10 de diciembre.

10 de diciembre. DNI terminado en 2: 11 de diciembre.

11 de diciembre. DNI terminado en 3: 14 de diciembre.

14 de diciembre. DNI terminados en 4, 5 y 6: 15 de diciembre.

15 de diciembre. DNI terminados en 7, 8 y 9: 16 de diciembre. Por otra parte, quienes perciben haberes superiores al primer rango tendrán las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.

17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.

18 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre.

21 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

22 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.