INDEC: el superávit comercial en septiembre fue de casi u$s3.000 millones, el segundo máximo de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que alcanzó los u$s2.976 millones. Las exportaciones registraron u$s10.036 millones y las importaciones representaron u$s7.060 millones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el intercambio comercial de bienes registró un superávit de u$s2.976 millones durante septiembre , el segundo máximo de 2026, a raíz de un marcado incremento en las ventas al exterior. En contrapunto, las importaciones disminuyeron.

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Las exportaciones totales ascendieron a u$s10.036 millones , una cifra que representa un incremento interanual del 23,5% . Esta suba se fundamenta en un incremento interanual del 16,4% en los precios internacionales y un alza del 6,1% en las cantidades comercializadas.

Por su parte, las importaciones sumaron u$s7.060 millones , lo cual equivale a una baja del 1,8% frente al mismo mes del año anterior. En este sector, los precios crecieron un 10,4%, mientras que los volúmenes adquiridos exhibieron una caída del 11,2%.

El desempeño exportador se apoyó en los saltos de las manufacturas de origen agropecuario , que aportaron u$s3.495 millones , y las manufacturas de origen industrial , con u$s2.534 millones . El sector de productos primarios también contribuyó de manera significativa al ingreso de divisas con u$s2.225 millones, al igual que combustibles y energía con u$s1.781 millones.

El ministro de Economía , Luis Caputo, informó que el Gobierno cerró septiembre con superávit primario por $1.427.640 millones y financiero por $977.173 millones , este último representa un 215,6% más que el mismo mes de 2025. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en su relación interanual.

Los datos del Sector Público Nacional (SPN) marcan que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $450.467 millones. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del Producto Interno Bruto y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB.

"La dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025", detalló el titular del Palacio de Hacienda en X.

De esta manera, detalla, "el resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2.800.000 millones".