20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

INDEC: el superávit comercial en septiembre fue de casi u$s3.000 millones, el segundo máximo de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que alcanzó los u$s2.976 millones. Las exportaciones registraron u$s10.036 millones y las importaciones representaron u$s7.060 millones.

Por
El Indec informó el superávit comercial de septiembre.

El Indec informó el superávit comercial de septiembre.

Telam

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el intercambio comercial de bienes registró un superávit de u$s2.976 millones durante septiembre, el segundo máximo de 2026, a raíz de un marcado incremento en las ventas al exterior. En contrapunto, las importaciones disminuyeron.

la canasta de crianza volvio a aumentar en septiembre: para un menor de 6 a 12 anos se necesitan $730 mil
Te puede interesar:

La canasta de crianza volvió a aumentar en septiembre: para un menor de 6 a 12 años se necesitan $730 mil

Las exportaciones totales ascendieron a u$s10.036 millones, una cifra que representa un incremento interanual del 23,5%. Esta suba se fundamenta en un incremento interanual del 16,4% en los precios internacionales y un alza del 6,1% en las cantidades comercializadas.

El superávit comercial en septiembre fue de casi u$s3.000 millones.

El superávit comercial en septiembre fue de casi u$s3.000 millones.

Por su parte, las importaciones sumaron u$s7.060 millones, lo cual equivale a una baja del 1,8% frente al mismo mes del año anterior. En este sector, los precios crecieron un 10,4%, mientras que los volúmenes adquiridos exhibieron una caída del 11,2%.

El desempeño exportador se apoyó en los saltos de las manufacturas de origen agropecuario, que aportaron u$s3.495 millones, y las manufacturas de origen industrial, con u$s2.534 millones. El sector de productos primarios también contribuyó de manera significativa al ingreso de divisas con u$s2.225 millones, al igual que combustibles y energía con u$s1.781 millones.

El Gobierno alcanzó en septiembre un nuevo superávit primario y financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Gobierno cerró septiembre con superávit primario por $1.427.640 millones y financiero por $977.173 millones, este último representa un 215,6% más que el mismo mes de 2025. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en su relación interanual.

Los datos del Sector Público Nacional (SPN) marcan que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $450.467 millones. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del Producto Interno Bruto y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB.

"La dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025", detalló el titular del Palacio de Hacienda en X.

De esta manera, detalla, "el resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2.800.000 millones".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Volvieron a subir los precios mayoristas. 

Los precios mayoristas no ceden: aumentaron en septiembre un 3,2%

La industria metalmecánica excepto automotores presenta en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 35,9%.

La capacidad instalada operó al 58,5% en agosto y registró otra caída interanual

La inflación no bajó de 1,7% mensual en 2026.

La inflación de septiembre subió al 1,9% y se aleja la promesa del Gobierno

Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no ser pobre en septiembre

El mercado espera una suba impulsada por alimentos.

Los rubros que más aumentaron en septiembre 2026: vivienda, educación, comunicación y salud

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 21 de octubre

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 24 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 27 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 28 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 36 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 59 minutos