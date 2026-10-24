24 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son las novedades que tendrán los jubilados de ANSES en noviembre 2026

Los extrabajadores y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social deberán tener en cuenta una serie de cambios previstos para el penúltimo mes del año, que incluyen la actualización de los haberes y definiciones pendientes sobre otros beneficios.

Por
Jubilados y pensionados de ANSES tendrán una actualización en sus haberes en noviembre de 2026.

Jubilados y pensionados de ANSES tendrán una actualización en sus haberes en noviembre de 2026.

  • Cómo se calcularán los nuevos montos de las prestaciones previsionales.
  • Qué se sabe sobre la continuidad del refuerzo económico extraordinario.
  • Cuáles son los descuentos disponibles en comercios adheridos.
  • Qué aspectos podrían modificar las fechas de acreditación de los haberes.

Los extrabajadores y jubilados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán cambios en sus haberes durante el mes de noviembre. La actualización se sumará a las definiciones pendientes sobre el bono extraordinario, los descuentos en comercios y el calendario de pagos.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 23 de octubre

El cronograma de pagos de noviembre también podría presentar modificaciones por los feriados del mes. Las fechas de acreditación se organizan habitualmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Por eso, cualquier cambio en los días de cobro deberá confirmarse a través del calendario oficial de ANSES. No conviene dar por definitivos posibles adelantos o postergaciones hasta que el organismo publique las fechas correspondientes. Los titulares pueden consultar sus liquidaciones y verificar los importes acreditados desde Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Qué novedades tienen los jubilados de ANSES en noviembre 2026

Los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,9% en noviembre, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento también alcanzará a otras prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con esta suba, la jubilación mínima se ubicaría en torno a los $444.158,45. Sin embargo, este importe corresponde al haber mensual sin contemplar un eventual refuerzo extraordinario.

Una de las principales incógnitas para noviembre es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Según la información disponible, el Gobierno todavía no había oficializado su pago para ese mes. Si se mantiene el esquema aplicado anteriormente, el refuerzo estaría destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En ese caso, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $514.158,45, al sumar el haber estimado y el bono.

Además de la actualización de los haberes, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros a través del programa Beneficios Capital Humano-ANSES y de las promociones ofrecidas por comercios y entidades bancarias adheridas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este jueves 22 de octubre

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 21 de octubre

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 20 de octubre

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este lunes 19 de octubre

Este es el monto que van a cobrar los jubilados de ANSES con el aumento de noviembre 2026.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES con el aumento de noviembre 2026

ANSES modificará el procedimiento para acreditar los controles médicos de la Asignación por Embarazo y facilitar el cobro del monto retenido.

Cual es el cambio clave que definió ANSES para la Asignación por Embarazo en octubre 2026

Rating Cero

Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado de urgencia en un hospital público

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

Conocé cómo es la habitación de Laurita Fernández.

Detalles y diseño a la moda: así es la habitación de Laurita Fernández

Jim Parsons alcanzó el reconocimiento mundial por su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

Se hizo famoso con un papel de científico y se convirtió en una estrella de Hollywood: la historia de Jim Parsons

Dwayne Johnson sorprendió con su transformación física para interpretar a un anciano de 70 años.

Para un papel de anciano: así fue la increíble transformación de Dwayne Johnson

Lali habló sobre cómo convocó a Tini.

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de cantar con Tini Stoessel: "Vi la foto de..."

últimas noticias

La mujer habría enviado un último mensaje pidiendo auxilio.

"Hartas de contar compañeras asesinadas": el fuerte reclamo de AMMAR tras el presunto femicidio de Daniela Villalba

Hace 14 minutos
Milei trató de ladrón y mentiroso a Lula, a horas del balotaje. 

Milei volvió a insultar a Lula tras sus dichos en el debate: "Ladrón y mentiroso"

Hace 25 minutos
Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado de urgencia en un hospital público

Hace 49 minutos
play

Lucas Paganini, el argentino que trabaja en la NASA: "Argentina tiene una gran tradición aeroespacial"

Hace 57 minutos
Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

Hace 1 hora