Cuáles son las novedades que tendrán los jubilados de ANSES en noviembre 2026 Los extrabajadores y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social deberán tener en cuenta una serie de cambios previstos para el penúltimo mes del año, que incluyen la actualización de los haberes y definiciones pendientes sobre otros beneficios. Por Agregar C5N en









Jubilados y pensionados de ANSES tendrán una actualización en sus haberes en noviembre de 2026.

Cómo se calcularán los nuevos montos de las prestaciones previsionales.

Qué se sabe sobre la continuidad del refuerzo económico extraordinario.

Cuáles son los descuentos disponibles en comercios adheridos.

Qué aspectos podrían modificar las fechas de acreditación de los haberes. Los extrabajadores y jubilados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán cambios en sus haberes durante el mes de noviembre. La actualización se sumará a las definiciones pendientes sobre el bono extraordinario, los descuentos en comercios y el calendario de pagos.

El cronograma de pagos de noviembre también podría presentar modificaciones por los feriados del mes. Las fechas de acreditación se organizan habitualmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Por eso, cualquier cambio en los días de cobro deberá confirmarse a través del calendario oficial de ANSES. No conviene dar por definitivos posibles adelantos o postergaciones hasta que el organismo publique las fechas correspondientes. Los titulares pueden consultar sus liquidaciones y verificar los importes acreditados desde Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Qué novedades tienen los jubilados de ANSES en noviembre 2026 Los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,9% en noviembre, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento también alcanzará a otras prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con esta suba, la jubilación mínima se ubicaría en torno a los $444.158,45. Sin embargo, este importe corresponde al haber mensual sin contemplar un eventual refuerzo extraordinario.

Una de las principales incógnitas para noviembre es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Según la información disponible, el Gobierno todavía no había oficializado su pago para ese mes. Si se mantiene el esquema aplicado anteriormente, el refuerzo estaría destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En ese caso, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $514.158,45, al sumar el haber estimado y el bono. Además de la actualización de los haberes, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros a través del programa Beneficios Capital Humano-ANSES y de las promociones ofrecidas por comercios y entidades bancarias adheridas.