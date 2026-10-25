Una atleta brasileña se volvió tendencia por un accidente escatológico en plena competencia de pesas

“No controlás todo lo que sucede”, fue la reflexión de Renata Touma tras el accidente que la convirtió en fenómeno viral en un intento fallido de levantar casi 200 kilos en la Copa SP de Levantamento Terra.

Una atleta brasileña de powerlifting y nutricionista, intentó levantar 192,5 kilos en la Copa São Paulo de Levantamento Terra y sufrió un accidente escatológico que quedó registrado en video. La escena se convirtió en tendencia en redes sociales y la propia deportista la compartió con naturalidad, acompañada de una reflexión: “No controlás todo lo que sucede".

Renata Christina Touma es una nutricionista, entrenadora y atleta profesional que participó en la categoría de 69 kilos de la Copa SP de Levantamento Terra, una competencia oficial de peso muerto. En plena competencia sufrió un episodio de incontinencia urinaria que se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió durante uno de sus intentos por levantar una carga de 192,5 kilos.

Entre la postura inicial y el desenlace del intento, se percibe la orina que cae sobre la tarima, como consecuencia de la exigencia física y la pérdida de control en pleno esfuerzo, mientras la atleta no lograba concretar el levantamiento.

Luego del episodio, la levantadora brasileña compartió el video de su intento fallido de levantar casi 200 kilos sin mencionar lo que se veía en las imágenes, acompañado por la reflexión : “No controlás todo lo que sucede. Pero podés decidir qué hacer con aquello que está a tu alcance” .

Miles de usuarios identificaron lo ocurrido y el registro se viralizó, mientras ella sumaba otra frase: “La fuerza no se trata solo del peso que levantas. También se trata de las decisiones que tomas, la disciplina que construyes y cómo respondes a los desafíos”. Ante la repercusión, Touma reaccionó en Instagram con humor y naturalidad, sorprendida por el alcance del caso: “Solo necesito terminar primero los trabajos y los levantamientos no programados. Porque, al parecer, estoy batiendo récords tanto en peso muerto como en la construcción ”, expresó.

Una atleta ganó cubierta en sus propias heces y desató la furia de sus competidores

Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en pleno desarrollo del Hyrox, la competencia de carreras de fitness bajo techo, y le fue permitido finalizar el recorrido, que terminó ganando, cubierta de su propia materia fecal.

El incidente, que se volvió viral en redes sociales, causó indignación entre el público y medios especializados en la disciplina, que acusaron un "tratamiento especial" a la deportista ya que, en un evento donde se penaliza escupir en la pista o tirarse agua encima, a ella se le permitió continuar, según acusan, por ser una atleta de élite y estar patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.

La compañía indicó que lo ocurrido el pasado sábado en la capital china fue "una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron".