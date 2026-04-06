6 de abril de 2026 Inicio
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Las acciones argentinas cayeron hasta 3% y el riesgo país cerró arriba de los 600 puntos por quinta jornada

Los ADRs en Wall Street registraron bajas tras el fin de semana largo y los bonos apenas subieron 0,4%. El índice de riesgo calculado por el J.P. Morgan se ubicó en 612 puntos.

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Los ADRs son certificados negociables que representan acciones de empresas no estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Wall Street.

Los ADRs son certificados negociables que representan acciones de empresas no estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Wall Street.

Los ADRs, certificados negociables que representan acciones de empresas no estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Wall Street, cayeron hasta 3% con YPF a la cabeza, seguida de Transportadora de Gas (-2,1%) y Central Puerto (-1,6%).

Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
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Aún así, Loma Negra subió 3,5%, después de un cambio de composición accionaria, seguida de Bioceres (+3,3%).

Estas operaciones se dieron en un contexto de tensión mundial creciente por el final de la tregua decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su guerra con Irán. Este martes a las 21 (hora argentina) finalizará el ultimátum y el empresario republicano adelantó que podría "eliminar" a Irán en "una noche".

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", remarcó Trump en conferencia de prensa, según publicó CNN.

El mandatario estadounidense había advertido repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. Mientras, el precio del petróleo Brent se mantiene arriba de los u$s100.

En la Bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval cotizó al alza con una suba de 0,2% a 3.006.247,77 puntos. En cuanto a las acciones, los incrementos los encabezó Aluar (+3,6%), seguido de Loma Negra (+3,2%), Metrogas (+3,1%) y Ternium (+2,7%). El grupo de las bajas estuvo liderado por por Telecom (-2,3%) y secundado por BBVA (-1,9%) y Grupo Supervielle (-1,7%).

Loma Negra operó al alza en ambos escenarios, nacional e internacional, tras la designación de Marcelo Mindlin como presidente del Directorio, en representación de los nuevos inversores que pasan a tener un rol clave en el holding. Además, la compañía concretó un aumento de capital por unos u$s500 millones, mediante la emisión de nuevas acciones que son suscriptas por acreedores que optan por capitalizar sus créditos.

La cotización del riesgo país y los bonos

Por quinta jornada consecutiva, el riesgo país se mantuvo arriba de 600 puntos. En medio de la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, J.P. Morgan ubicó el índice de riesgo en 612 puntos este lunes.

Mientras que los bonos apenas escalaron 0,4% en los tramos más largos luego de que la última semana los títulos bajo ley extranjera registraran una caída promedio del 1%, mientras que los bonos bajo legislación local se mantuvieran prácticamente sin cambios.

Se destacaron especialmente los instrumentos ajustados por CER, que avanzaron un 3%, mientras que en el balance mensual sobresalieron tanto los bonos CER como los duales con opción TAMAR a 2026, con alzas de 7,2% y 3,9%, respectivamente.

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