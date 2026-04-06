Salen a la venta las entradas para el evento de Franco Colapinto: a qué hora arranca y cómo comprar El argentino hará un Road Show en Palermo el próximo domingo 26 de abril: habrá un sector exclusivo para aquellos que quieran comprar tickets y otro gratuito para el público general. Por + Seguir en







Habrá una preventa exclusiva este lunes y las entradas generales saldrán el martes 7 de abril

Franco Colapinto hará una exhibición en las calles de Palermo el próximo 26 de abril y los fanáticos podrán estar presentes para vivir dicha presentación, que contará con un circuito callejero de dos kilómetros. Habrá un sector gratuito, pero también en otro lugar deberán adquirir las entradas.

El piloto de Alpine, que será el primer argentino que maneje un monoplaza de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, será el gran protagonista del Road Show Buenos Aires 2026 y correrá en la zona del Monumento a los Españoles, entre las avenidas del Libertador y Sarmiento, e incluirá dos show runs oficiales.

Colapinto no hará la presentación en su A526 con el que disputa el actual campeonato del mundo, sino que en un Lotus E20, equipado con un motor Renault V8 y ploteado con los colores de Alpine. Y será la primera vez en 14 años que un auto de la categoría recorra las calles de la Ciudad.

"Nos vemos en casita. Vengan todos", había confirmado su participación el propio pilarense. Por el momento, los precios no fueron informados, aunque se estima que habrá alrededor de 20 mil entradas disponibles y se deberán adquirir de manera online.

Colapinto Redes sociales Road Show de Colapinto en Buenos Aires: cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas De acuerdo a lo que se detalló para realizar la compra será a través de Enigma Tickets y, en caso de no tener cuenta, se deberá crear una con correo electrónico y contraseña.