Salen a la venta las entradas para el evento de Franco Colapinto: a qué hora arranca y cómo comprar

Habrá una preventa exclusiva este lunes y las entradas generales saldrán el martes 7 de abril
Franco Colapinto hará una exhibición en las calles de Palermo el próximo 26 de abril y los fanáticos podrán estar presentes para vivir dicha presentación, que contará con un circuito callejero de dos kilómetros. Habrá un sector gratuito, pero también en otro lugar deberán adquirir las entradas.
Colapinto no hará la presentación en su A526 con el que disputa el actual campeonato del mundo, sino que en un Lotus E20, equipado con un motor Renault V8 y ploteado con los colores de Alpine. Y será la primera vez en 14 años que un auto de la categoría recorra las calles de la Ciudad.
"Nos vemos en casita. Vengan todos", había confirmado su participación el propio pilarense. Por el momento, los precios no fueron informados, aunque se estima que habrá alrededor de 20 mil entradas disponibles y se deberán adquirir de manera online.
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De acuerdo a lo que se detalló para realizar la compra será a través de Enigma Tickets y, en caso de no tener cuenta, se deberá crear una con correo electrónico y contraseña.
Habrá una preventa que se lanzará este lunes 6 de abril, desde las 16, que será exclusiva en la Argentina para quienes posean tarjeta de crédito de Mercado Pago, con hasta tres cuotas sin interés. Por su parte, la venta general será el martes 7 de abril en el mismo horario, con todos los medios de pago habilitados y se podrá adquirir hasta 2 tickets por tarjeta.
Estos sectores, contará con un Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista. La primera opción tendrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. Mientras que el segundo espacio ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.