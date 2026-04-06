Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete en medio de la interna oficialista y el respaldo a Adorni En una semana marcada por tensiones internas, las denuncias contra Adorni y los préstamos hipotecarios que saltaron del Banco Nación, el Presidente encabezará un encuentro clave con todos sus ministros en el que buscará retomar la centralidad. Por + Seguir en







Encuentro con Kast y reunión de gabinete: la agenda de Milei en medio de la interna y las denuncias contra Adorni

En un contexto atravesado por disputas puertas adentro del oficialismo y denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei inicia la semana con una agenda cargada de gestos políticos y definiciones de gestión.

Una de las actividades más importantes del día está prevista para el mediodía del lunes con una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde se buscará ordenar las prioridades del Gobierno y recuperar la iniciativa de la agenda política, al mismo tiempo, mostrar respaldo a Adorni en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en el ejercicio de su cargo.

El encuentro contará con la participación de figuras centrales del esquema libertario, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros integrantes del núcleo duro del Gobierno.

Reunión con Kast La actividad presidencial incluyó un capítulo internacional. Cerca de las 10 de la mañana del lunes, Milei recibió en Balcarce 50 al mandatario chileno José Antonio Kast, quien eligió a la Argentina como destino de su primer viaje oficial desde su asunción el pasado 11 de marzo.

La reunión apuntó a afianzar la sintonía política entre ambos líderes, que comparten una visión económica liberal y posturas coincidentes en temas como seguridad, inmigración y reducción del Estado. También mantienen vínculos con espacios conservadores internacionales y afinidad con la agenda del expresidente estadounidense Donald Trump.