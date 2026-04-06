Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 6 de abril

El dólar oficial cerró este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana corta que terminó al alza, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026.
El oficial cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación luego del fin de semana XL.
El dólar oficial cerró este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana corta que terminó al alza, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026.
El dólar blue opera a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta en el mercado informal. En el segmento financiero, el MEP retrocedió a $1.428,41 y el CCL subió a $1.484,08. Por su parte, el dólar tarjeta se ubica en $1.839,5.
La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial. Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.
La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumula una caída del 4,2% en lo que va de 2026.
La divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.393.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.484 mientras que el dólar MEP o Bolsa a $1.428,25.
El dólar futuro se vendió a $1.417.