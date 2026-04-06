Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 6 de abril

El oficial cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación luego del fin de semana XL.

El dólar oficial mantiene la estabilidad del primer trimestre.

El dólar oficial cerró este lunes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana corta que terminó al alza , en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de abril

El dólar blue opera a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta en el mercado informal. En el segmento financiero, el MEP retrocedió a $1.428,41 y el CCL subió a $1.484,08 . Por su parte, el dólar tarjeta se ubica en $1.839,5 .

La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial . Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumula una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial comenzó abril al alza. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.393.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.484 mientras que el dólar MEP o Bolsa a $1.428,25.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.417.