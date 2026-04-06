Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.170.000 pesos a 30 días en abril 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar ingresos en pocas semanas. Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final. Por + Seguir en







Las condiciones que ofrecen los bancos pueden variar según el canal utilizado.

Un depósito de $1.170.000 a 30 días permite calcular de antemano la ganancia.

Los intereses dependen del canal elegido para realizar la colocación.

Las tasas digitales suelen ofrecer un rendimiento superior.

Con inflación más moderada, estas inversiones buscan sostener el valor del dinero. Invertir $1.170.000 en un plazo fijo durante el mes de abril permite conocer desde el inicio cuál será el retorno al finalizar el período. Gracias a los simuladores presentes en las páginas de distintos bancos, es posible tener esa información. Este tipo de instrumento sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan estabilidad y previsibilidad en sus decisiones financieras.

El contexto económico actual, con un ritmo de aumento de precios y tasas relativamente estables, favorece el uso de depósitos a corto plazo como herramienta para organizar el ahorro. En ese sentido, las condiciones que ofrecen los bancos pueden variar según el canal utilizado, lo que impacta directamente en los intereses generados y en el monto final que se percibe al vencimiento.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.170.000 en un plazo fijo según el banco Si se colocan $1.170.000 a 30 días en una sucursal bancaria, como en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $19.713,70. De esta forma, el monto total al finalizar el plazo asciende a $1.189.713,70.

En el caso de optar por canales electrónicos, las tasas suelen ser más competitivas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $21.156,16, lo que eleva el total a $1.191.156,16 al vencimiento. Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

Banco Nación Télam. Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, lo que marca un escenario más estable frente a períodos anteriores. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. En ese sentido, las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque el margen puede ser limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder adquisitivo.