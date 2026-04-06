Cuáles son las obras sociales que acepta ARCA para el monotributo en abril 2026 Para los monotributistas que inician su actividad o deciden cambiar de prestador este mes, es imperativo consultar el listado oficial. Por + Seguir en







ARCA dió información clave sobre las obras sociales a las que pueden acceder los usuarios del Monotributo

ARCA confirmó que hay 44 obras sociales habilitadas para monotributistas en abril de 2026. El padrón incluye desde sindicatos y mutuales hasta empresas privadas de salud.

Pagar el componente de salud en la cuota mensual no te da el alta de forma inmediata en la prestadora. Todo se rige bajo el Decreto 955/2024 que creó el registro oficial de agentes de salud (RNAS).

Solo pueden aceptar nuevos afiliados las entidades que demuestren solvencia técnica y transparencia. Aunque ARCA simplificó los pasos en la web, el contribuyente debe finalizar el alta personalmente.

Entre las opciones vigentes están OSDEPYM, OSIM, OSSACRA y SERVESALUD. También se encuentran habilitadas firmas como Amsterdam Salud y MET-Córdoba. La elección de una cobertura de salud para los trabajadores independientes ha cobrado una relevancia central tras las recientes actualizaciones normativas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En abril de 2026, el padrón de entidades que aceptan beneficiarios del régimen simplificado se mantiene bajo una supervisión estricta de la Superintendencia de Servicios de Salud, sumando actualmente un total de 41 obras sociales habilitadas.

Este listado es fundamental para los contribuyentes, ya que el sistema ha eliminado definitivamente los mecanismos de "triangulación", exigiendo que la afiliación se realice de forma directa con la entidad elegida para garantizar la transparencia en las prestaciones médicas.

Qué obras sociales pueden seleccionarse si sos monotributista de ARCA en abril 2026 monotributo Atención monotributistas: cómo podés agregar familiares a la cobertura médica de tu obra social Bajo el marco del Decreto 955/2024, se recuerda a los trabajadores independientes que el solo pago de la cuota mensual no implica una afiliación inmediata; para tener cobertura real, es indispensable que la entidad elegida figure en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS). Esta medida busca garantizar que solo las instituciones con solvencia y transparencia comprobada puedan gestionar la salud de los pequeños contribuyentes.

La lista oficial proporcionada por el organismo recaudador es variada y contempla desde gremios tradicionales hasta empresas de medicina privada. Dentro de este abanico de opciones aparecen nombres como OSDEPYM, OSSACRA, OSIM y SERVESALUD, junto a prestadoras como Amsterdam Salud o MET-Córdoba. Es vital que cada usuario verifique esta nómina, que se mantiene como el único referente válido tras la última actualización de marzo.