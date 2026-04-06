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Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de Casados con hijos con Flor Peña

La actriz dio su punto de vista sobre la posibilidad de volver a darle vida a María Elena Fuseneco en una serie vertical junto a Florencia Peña.

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Flor Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Flor Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

La actriz Érica Rivas confirmó que le "encantaría" volver a interpretar a María Elena Fuseneco en un spin off de Casados con hijos en formato vertical junto a Florencia Peña como Moni Argento, pero reconoció: "Yo la verdad no tengo idea, me parece que lo que hay que hacer es esperar".

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"No tengo idea, por ahí ustedes saben más que yo", insistió Rivas ante móviles de programas de espectáculo, como Puro Show de El Trece, y sobre el conflicto con el elenco de la serie deslizó: "Yo no volví a hablar, estaría bueno que hablen ustedes con ellos".

La protagonista de Elena sabe no participó de la adaptación teatral de Casados con hijos en 2023 y criticó los chistes machistas del guion, según un mail que envió a los guionistas en 2020. La producción la reemplazó con Jorgelina Aruzzi en la piel de Azucena, la nueva esposa de Dardo.

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Al ser consultada por si se arrepentía de no participar en la adaptación teatral, Rivas aclaró: "No me arrepiento yo, no tengo nada que ver yo, a mí no me convocaron". "Hay cosas que yo ya dije, ya hablé, pasó un montón de tiempo", desestimó la artista ante la insistencia de la prensa por su vínculo con sus excompañeros.

La serie vertical de María Elena Fuseneco y Moni Argento

La Pavada de Crónica había publicado en febrero que Florencia Peña y Érica Rivas volverían a trabajar juntas para un spin off vertical de Casados con hijos producido por Telefe que mostraría la vida de unas Moni y María Elena solteras antes de conocer a Pepe Argento y Dardo Fuseneco y casarse.

La filmación de este spin off significaría que las diferencias que se marcaron con la realización de la obra teatral fueron zanjadas, al menos entre las dos artistas. La versión comenzó a circular a la par que Telefe filmaba con Wanda Nara y Maxi López una serie vertical para este año.

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