Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor Su combinación de humor, mascotas y conflictos humanos la posiciona como una opción perfecta para quienes buscan algo entretenido, diferente y fácil de ver. + Seguir en







Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming negro y rojo y está dando que hablar por mezclar humor, animales y situaciones absurdas que ya conquistaron al público. ¿Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor?.

Estrenada el 1 de abril de 2026, esta película dirigida por Marco Petry se posiciona como una de las opciones más ligeras y entretenidas del catálogo actual. Es importante destacar que el guion fusiona risas, vínculos humanos y una mirada irónica sobre las relaciones.

Con una propuesta fresca y personajes desbordados de escenas insólitas, el divertido relato se convirtió en uno de las más vistas de la N roja en abril de 2026.

Comer, rezar, ladrar Sinopsis de Comer, rezar, ladrar, la película estreno de Netflix La historia sigue a cinco excéntricos dueños de perros que, tras fracasar con distintos métodos, deciden probar una última alternativa para controlar a sus mascotas: un curso intensivo en las montañas del Tirol.

Allí conocen a Nodon, un carismático y famoso adiestrador que utiliza técnicas poco convencionales. Sin embargo, pronto queda en evidencia que los verdaderos problemas no están en los perros, sino en sus dueños.

Tráiler de Comer, rezar, ladrar Embed - Comer, Rezar, Ladrar | Clipe Oficial | Netflix Reparto de Comer, rezar, ladrar Entre los personajes principales se destacan: Úrsula, una política que adopta un perro para mejorar su imagen

Babs, una mujer ingenua con un perro difícil de controlar

Ziggy y Helmut, una pareja en crisis con una mascota sobreprotegida

Hakan, un hombre introvertido que no logra conectar con su perra

Nodon, el excéntrico adiestrador que intenta ordenar el caos El reparto construye una historia basada en vínculos, conflictos cotidianos y situaciones desopilantes, donde los perros funcionan como reflejo de las emociones de sus dueños.