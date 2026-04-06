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Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor

Su combinación de humor, mascotas y conflictos humanos la posiciona como una opción perfecta para quienes buscan algo entretenido, diferente y fácil de ver.

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming negro y rojo y está dando que hablar por mezclar humor, animales y situaciones absurdas que ya conquistaron al público. ¿Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor?.

El actor sorprendió con un look más oscuro y descontracturado durante el rodaje en Europa.
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Estrenada el 1 de abril de 2026, esta película dirigida por Marco Petry se posiciona como una de las opciones más ligeras y entretenidas del catálogo actual. Es importante destacar que el guion fusiona risas, vínculos humanos y una mirada irónica sobre las relaciones.

Con una propuesta fresca y personajes desbordados de escenas insólitas, el divertido relato se convirtió en uno de las más vistas de la N roja en abril de 2026.

Comer, rezar, ladrar

Sinopsis de Comer, rezar, ladrar, la película estreno de Netflix

La historia sigue a cinco excéntricos dueños de perros que, tras fracasar con distintos métodos, deciden probar una última alternativa para controlar a sus mascotas: un curso intensivo en las montañas del Tirol.

Allí conocen a Nodon, un carismático y famoso adiestrador que utiliza técnicas poco convencionales. Sin embargo, pronto queda en evidencia que los verdaderos problemas no están en los perros, sino en sus dueños.

Tráiler de Comer, rezar, ladrar

Embed - Comer, Rezar, Ladrar | Clipe Oficial | Netflix

Reparto de Comer, rezar, ladrar

Entre los personajes principales se destacan:

  • Úrsula, una política que adopta un perro para mejorar su imagen
  • Babs, una mujer ingenua con un perro difícil de controlar
  • Ziggy y Helmut, una pareja en crisis con una mascota sobreprotegida
  • Hakan, un hombre introvertido que no logra conectar con su perra
  • Nodon, el excéntrico adiestrador que intenta ordenar el caos

El reparto construye una historia basada en vínculos, conflictos cotidianos y situaciones desopilantes, donde los perros funcionan como reflejo de las emociones de sus dueños.

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