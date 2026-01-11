11 de enero de 2026 Inicio
La venta de autos usados registró un nuevo récord histórico en 2025

Un total de 1.887.024 vehículos usados se vendieron durante el año en Argentina. La cifra representa una suba del 8,12% respecto de 2024 y borra la marca lograda en 2013. "El mercado de autos usados está más vivo que nunca", advirtieron desde la Cámara del Comercio Automotor.

Por
2025 estuvo liderado por Volkswagen Gol y Gol Trend.

Un total de 1.887.024 vehículos usados se vendieron durante 2025 en Argentina, una cifra que establece un nuevo récord histórico para el mercado y representa una suba del 8,12% respecto de 2024.

El calendario de cobro se organiza por terminación de DNI y se extiende hasta fin de mes.
Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Según números de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la cifra "muestra que el mercado de autos usados está más vivo que nunca". Sin embargo, desde la entidad advirtieron que el récord se alcanzó a pesar de que las tasas de financiamiento "todavía no se alinean con las necesidades del sector".

En diciembre de 2025 se registraron 151.994 operaciones, lo que significó una caída interanual del 5,32%, pero un fuerte repunte respecto de noviembre, con un incremento mensual del 15,07%.

Entre los modelos más demandados, el año estuvo liderado por Volkswagen Gol y Gol Trend, con 104.581 transferencias, seguidos por Toyota Hilux (74.097), Chevrolet Corsa y Classic (55.501) y Volkswagen Amarok (50.957).

Desempeño provincial y proyecciones de financiamiento

A nivel federal, la totalidad de las provincias argentinas mostraron un balance positivo en 2025. El crecimiento interanual fue traccionado principalmente por el interior del país, con Formosa, Santiago del Estero y Neuquén al frente de las variaciones porcentuales más altas.

Para la CCA, la consolidación del mercado en 2026 dependerá de la evolución del crédito. El principal reto para sostener el volumen de ventas será el acceso a herramientas financieras con tasas adecuadas, consideradas claves para el recambio de unidades.

Desde la entidad remarcaron que será necesario aguardar al primer semestre de 2026 para identificar tendencias claras. Sin embargo, destacaron que el récord alcanzado el año previo deja una "base sólida de actividad" para el inicio del nuevo ciclo comercial.

